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الأمير وليد بن بدر يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة النصر

Time منذ ساعة
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الأمير وليد بن بدر يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة النصر

طلال الغامدي (صدى):
كشف الأمير وليد بن بدر، عن حقيقة ترشحه لرئاسة نادي النصر، بعد انضمامه إلى قائمة الأعضاء الذهبيين.

وقال الأمير وليد بن بدر: " العضوية الذهبيّة ليست للتقدّم كمرشّح لرئاسة مجلس الإدارة! فهناك ماهو أهم، وستتّضح الصورة لكم وللجميع قريباً بإذن الله ".

وكان الأمير وليد انضم إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية، والتي تُقدر بـ100 ألف ريال.

ويأتي قرار الأمير وليد بن بدر بالانضمام إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، بعد أيام قليلة من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور.

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نادي النصر
النصر
الأمير وليد بن بدر

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
للهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية. اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التّي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار. آمين يارب.
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، (اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من الشّيطان الرجيم ). آمين.
خالد ولد اللسيب
الدين مافي حرج بس ابعد انت عن الموضوع والدين وش اكثر من قتل طفاله وتهشيم راس طفلاو اهم شي يهايط
خالد ولد اللسيب
لا تحكي وانت لم تعش تجرب مع الكلاب الضاله الله يوميك تعل عندنا في الديره وحمل من الكلاب
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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