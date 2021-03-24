الأمير وليد بن بدر يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة النصر

طلال الغامدي (صدى):
كشف الأمير وليد بن بدر، عن حقيقة ترشحه لرئاسة نادي النصر، بعد انضمامه إلى قائمة الأعضاء الذهبيين.
وقال الأمير وليد بن بدر: " العضوية الذهبيّة ليست للتقدّم كمرشّح لرئاسة مجلس الإدارة! فهناك ماهو أهم، وستتّضح الصورة لكم وللجميع قريباً بإذن الله ".
وكان الأمير وليد انضم إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية، والتي تُقدر بـ100 ألف ريال.
ويأتي قرار الأمير وليد بن بدر بالانضمام إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، بعد أيام قليلة من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور.
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