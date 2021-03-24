حقيقة حلق شعر سعاد حسني قبل وفاتها

القاهرة (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، صورة ضوئية لمقالٍ، يعود تاريخه إلى عام 2001، زعم أن جثمان الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني عاد إلى القاهرة، وهي حليقة الرأس.
وخرجت نجاه حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، نافية تلك المزاعم، مؤكدة أنه كلام عارٍ تمامًا من الصحة.
وأكدت شقيقة سعاد حسني أن هذا المقال كان هدفه تشويه صورتها أمام جمهورها، فضلًا عن تخويف أسرتها من تغسيل جثمانها بالقاهرة.
وقالت: " حضرت الغُسل، وشعرها كان طويل جدًا وواصل لحد وسطها، وكان خصلات بيضاء وسوداء، فقد كانت صبغته قبل رحيلها بفترة قصيرة".