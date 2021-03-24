الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي

Time منذ 40 دقيقة
Views 1450
القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية النيجر الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

Time واتساب
القيادة
النيجر

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب خير ان شاء الله
ابو عمار
يجعلها بين امرين الطلاق مقابل اعادة الارض اليه .. ولكن قد تتهمه بشي مخالف الشرع فيصدقها القاضي فيطلقها منه
أبو كنان
أولا جزى الله خيرا البلدية ..ثانيا : الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لنا قتل الكلب العقور في الحل والحرم وليتهم يرمون لها مانع حمل لتتلاشى أو تنقرض
أبو كنان
لله دركم يا أبطال

أخر الأخبار

حقيقة حلق شعر سعاد حسني قبل وفاتها
حقيقة حلق شعر سعاد حسني قبل وفاتها
Time منذ 3 دقائق Views 121
مدرب أتلتيكو يرغب في ضم بيتروس النصر
مدرب أتلتيكو يرغب في ضم بيتروس النصر
Time منذ 27 دقيقة Views 1457
زينب العسكري لمي العيدان بعد حديثها عن طلاقها: "فال الله ولا فالك"
زينب العسكري لمي العيدان بعد حديثها عن طلاقها: "فال الله ولا فالك"
Time منذ 34 دقيقة Views 604
القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي
القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي
Time منذ 40 دقيقة Views 1450
سوري ينهي حياته بسبب الديون
سوري ينهي حياته بسبب الديون
Time منذ ساعة Views 720
مجزرة النيجر.. 137 قتيلا و تنكيس الأعلام بعد هجمات دامية جنوب البلاد
مجزرة النيجر.. 137 قتيلا و تنكيس الأعلام بعد هجمات دامية جنوب البلاد
Time منذ ساعة Views 1618
مواطنة تنصب على زوجها بعد إيهامه بالموافقة على زواجه بأخرى
مواطنة تنصب على زوجها بعد إيهامه بالموافقة على زواجه بأخرى
Time منذ ساعتين Views 2887
شاهد.. قصة 5 أبناء قرروا دعم أمهم مريضة السرطان بطريقتهم الخاصة
شاهد.. قصة 5 أبناء قرروا دعم أمهم مريضة السرطان بطريقتهم الخاصة
Time منذ ساعتين Views 2218
سعد الشهري : المعضلة الكبيرة هي أن يقوم بالعمل الفني شخص إداري
سعد الشهري : المعضلة الكبيرة هي أن يقوم بالعمل الفني شخص إداري
Time منذ ساعتين Views 927
تركي الحربي : النصر كاد أن يحقق الثلاثية مع السويكت
تركي الحربي : النصر كاد أن يحقق الثلاثية مع السويكت
Time منذ ساعتين Views 808