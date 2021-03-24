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مجزرة النيجر.. 137 قتيلا و تنكيس الأعلام بعد هجمات دامية جنوب البلاد

Time منذ ساعة
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مجزرة النيجر.. 137 قتيلا و تنكيس الأعلام بعد هجمات دامية جنوب البلاد

نيامي (صدى):
أعلنت النيجر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على 137 قتيلا سقطوا في هجمات منسقة على قرى في جنوب غرب البلاد.

ونُكِست الأعلام وتُليت آيات القرآن فى وسائل الإعلام الحكومية أمس الثلاثاء، على خلفية عمليات قتل وقعت الأحد الماضي.

ويعد ذلك الهجوم أسوأ مذبحة لمدنيين في النيجر تعيها الذاكرة الحديثة، بعد تجاوزها هجوما شنه متشددون مشتبه بهم في يناير أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 قروي وهجوم آخر الأسبوع الماضي قُتل فيه 58 على الأقل.

وحمّل مصدر أمني مسؤولية الهجوم الذي نفذه راكبو دراجات نارية في منطقة تاهوا النائية قرب الحدود مع مالي، على جماعة محلية تابعة لتنظيم داعش.

Time واتساب
قتلى
النيجر
هجمات

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب خير ان شاء الله
ابو عمار
يجعلها بين امرين الطلاق مقابل اعادة الارض اليه .. ولكن قد تتهمه بشي مخالف الشرع فيصدقها القاضي فيطلقها منه
أبو كنان
أولا جزى الله خيرا البلدية ..ثانيا : الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لنا قتل الكلب العقور في الحل والحرم وليتهم يرمون لها مانع حمل لتتلاشى أو تنقرض
أبو كنان
لله دركم يا أبطال

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