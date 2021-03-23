الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنة تنصب على زوجها بعد إيهامه بالموافقة على زواجه بأخرى

Time منذ 32 دقيقة
Views 2013
Comment 1
مواطنة تنصب على زوجها بعد إيهامه بالموافقة على زواجه بأخرى

جدة (صدى):
تعرض زوج في جدة لعملية نصب على يد زوجته، التي قنعته بالموافقة على زواجه من أخرى مقابل أن يكتب لها قطعة أرض في أبحر الشمالية.

وأوضح الزوج أنه بعد أن سجل الأرض التي تصل قيمتها لأكثر من 800 ألف ريال، باسم زوجته قامت برفع دعوى طلاق ضده، بحسب الوطن.

وتوجه الزوج إلى مكتب محاماة لطلب استشارة قانونية، بشأن موقفه من رفع دعوى احتيال ونصب ضدها، والذي أفاد بأن كتابة الأرض باسم زوجته، يعتبر إجراء رسمي لا يحق الاعتراض عليه، لأنه قام بالتنازل عن تلك الأرض ونقل ملكيتها إلى زوجته، بالتالي لا يحق له أن يرفع عليها قضية احتيال.

Time واتساب
جدة
الطلاق
عملية نصب

أحدث التعليقات

ابو مشعل
عنده سلك في راسه يهرب كهرب خلص من سالفه جهيمان في العاصوف وحول على الهلال الله يشغلك في نفسك ههههههههههههه
اسعد الدلخ
وش هالخرابيط والزعابيط...؟ ادعو لها وتصدقو عنها..فإن بالصدقه دفع لكل بلاء وداء
اسعد الدلخ
الماضوع بوه ابك ودحين ودحونه وآي وبأأ وشحوه ... قال ايش .. اديتها ارض بتومنميت ألف ريال عشان توافق اني أججوز عليها....؟ روح بليله تورفسك ...جيب هرجه تتبلع
د محمد ماجد بخش
لا أحمل في نفسي على أحد منهم شيئا وأتمنى لهم الخير ولم أرد غير الإنصاف
د محمد ماجد بخش
ما فعلوه من سكون تام يعد توافقا

أخر الأخبار

مواطنة تنصب على زوجها بعد إيهامه بالموافقة على زواجه بأخرى
مواطنة تنصب على زوجها بعد إيهامه بالموافقة على زواجه بأخرى
Time منذ 32 دقيقة Views 2016
شاهد.. قصة 5 أبناء قرروا دعم أمهم مريضة السرطان بطريقتهم الخاصة
شاهد.. قصة 5 أبناء قرروا دعم أمهم مريضة السرطان بطريقتهم الخاصة
Time منذ 47 دقيقة Views 1871
بالفيديو.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان نيابة عن مؤذن الجامع الكبير
بالفيديو.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان نيابة عن مؤذن الجامع الكبير
Time منذ ساعة Views 1910
صورة محمد صلاح مع مطربة تحرج اتحاد الكرة المصري
صورة محمد صلاح مع مطربة تحرج اتحاد الكرة المصري
Time منذ ساعة Views 2117
شيكات بدون رصيد وصفقة مارتينيز..أسباب إقالة السويكت من رئاسة النصر
شيكات بدون رصيد وصفقة مارتينيز..أسباب إقالة السويكت من رئاسة النصر
Time منذ ساعتين Views 2334
فضيحة مدوية.. رسالة دكتوراة رئيس البنك المركزي التركي الجديد "مسروقة"
فضيحة مدوية.. رسالة دكتوراة رئيس البنك المركزي التركي الجديد "مسروقة"
Time منذ ساعتين Views 1834
صورة.. أب يقتل ابنته رميًا بالرصاص بسبب الدراسة!
صورة.. أب يقتل ابنته رميًا بالرصاص بسبب الدراسة!
Time منذ ساعتين Views 2653
عودة فعالية سينما السيارات من جديد بالرياض
عودة فعالية سينما السيارات من جديد بالرياض
Time منذ ساعتين Views 1763
بعثة منتخب فلسطين تصل الرياض لمواجهة المنتخب السعودي (صور)
بعثة منتخب فلسطين تصل الرياض لمواجهة المنتخب السعودي (صور)
Time منذ ساعتين Views 1767
حسين الشريف : مع وجود السبعة الأجانب أصبحت اختيارات المنتخب محدودة
حسين الشريف : مع وجود السبعة الأجانب أصبحت اختيارات المنتخب محدودة
Time منذ 3 ساعات Views 386