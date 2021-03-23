صورة محمد صلاح مع مطربة تحرج اتحاد الكرة المصري

(صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم المصري، غلق معسكر المنتخب قبل سفره إلى كينيا، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وجاء بيان اتحاد الكرة، عقب صورة تم تداولها خلال معسكر المنتخب المصري، تجمع الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول والمطربة نوران خليل داخل صالة الجيم، الخاصة بفندق إقامة المنتخب.
وأثارت الصورة جدلا كبيرا بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.
وذكر البيان أن: " الاتحاد المصري لكرة القدم قرر منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم ".