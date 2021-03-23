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صورة محمد صلاح مع مطربة تحرج اتحاد الكرة المصري

Time منذ 11 دقيقة
Views 353
صورة محمد صلاح مع مطربة تحرج اتحاد الكرة المصري

(صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم المصري، غلق معسكر المنتخب قبل سفره إلى كينيا، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاء بيان اتحاد الكرة، عقب صورة تم تداولها خلال معسكر المنتخب المصري، تجمع الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول والمطربة نوران خليل داخل صالة الجيم، الخاصة بفندق إقامة المنتخب.

وأثارت الصورة جدلا كبيرا بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.

وذكر البيان أن: " الاتحاد المصري لكرة القدم قرر منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم ".

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محمد صلاح
اتحاد الكرة المصري

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
درجات التمثيل لدرجة الثقل العددية غير حقيقية في وحدات العناصر إلا في حالتين محددتين معا على الأقل مثل تحديد العدد الذري وتحديد التكافؤ أو تمثيل تحديد درجة الثبات لكل حالة الأكسدة ممثلة لدرجة الارتباط ودرجة الثبات الممثلة للدرجة القياسية المغناطيسية التجريبية
د محمد ماجد بخش
القصة جميلة ويتوجب أن يعلمها الجميع
د محمد ماجد بخش
دعوني أخبركم عن الفترات الممثلة لحالات الأكسدة وعن حالات الأكسدة الممثلة بالفترات الممثلة
ابو محمد 😎 ✍️
الموذي من الحيوانات ، يقتل .. وتجنب السم ..
د محمد ماجد بخش
وحدات الفراغ البنائية هي وحدات ثقالة عددية ممثلة مكافئة لثقل الذرات ولدرجة تمثيل ثقالة وحدة مجموعها

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