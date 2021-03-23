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فضيحة مدوية.. رسالة دكتوراة رئيس البنك المركزي التركي الجديد "مسروقة"

Time منذ 57 دقيقة
Views 1593
فضيحة مدوية.. رسالة دكتوراة رئيس البنك المركزي التركي الجديد "مسروقة"

أنقرة (صدى):
في فضيحة جديدة لحقت بالنظام التركي، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أمس الثلاثاء، عن سرقة رئيس البنك الجديد، شهاب أوغلو، لشهادة الدكتوراة التي تقدم بها إلى البنك.

وأوضح تقرير البنك المركزي التركي أن رسالة الدكتوراة التي قدمها شهاب أوغلو إلى معهد التأمين والمصارف بجامعة مرمرة عام 2003 مزورة.

وأشار إلى أن أوغلو قد استولى على رسالة دكتوراة أحد الحاصلين الشهادات العليا لعام 2001، وقد نقل 116 صفحة من الرسالة كما هي دون أي تغيير.

وتزوير الشهادات الجامعية ليس بجديد على النظام التركي، حيث أحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس رجب طيب أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلًا كبيرًا في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلًا جامعيًا.

ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.

الجدير بالذكر أن الرئاسة التركية، أصدرت السبت الماضي، قرارًا بإقالة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه بعد 5 أشهر من توليه المنصب في نوفمبر الماضي عقب الإطاحة بمراد أويصال، فيما قررت تعيين شهاب أوغلو.

وتعهّد شهاب أوغلو، باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التضخم، بهدف طمأنة الأسواق المضطربة جراء إقالة سلفه بشكل مفاجئ.

Time واتساب
تركيا
أردوغان
فضيحة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
درجات التمثيل لدرجة الثقل العددية غير حقيقية في وحدات العناصر إلا في حالتين محددتين معا على الأقل مثل تحديد العدد الذري وتحديد التكافؤ أو تمثيل تحديد درجة الثبات لكل حالة الأكسدة ممثلة لدرجة الارتباط ودرجة الثبات الممثلة للدرجة القياسية المغناطيسية التجريبية
د محمد ماجد بخش
القصة جميلة ويتوجب أن يعلمها الجميع
د محمد ماجد بخش
دعوني أخبركم عن الفترات الممثلة لحالات الأكسدة وعن حالات الأكسدة الممثلة بالفترات الممثلة
ابو محمد 😎 ✍️
الموذي من الحيوانات ، يقتل .. وتجنب السم ..
د محمد ماجد بخش
وحدات الفراغ البنائية هي وحدات ثقالة عددية ممثلة مكافئة لثقل الذرات ولدرجة تمثيل ثقالة وحدة مجموعها

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