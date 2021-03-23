صورة.. أب يقتل ابنته رميًا بالرصاص بسبب الدراسة!

الخرطوم (صدى):
شهدت إحدى المدن بالسودان واقعة مروعة، إذ أقدم أب على قتل ابنته ذات الـ 13 عامًا رميًا بالرصاص، بدم بارد.
وكشف شهود عيان أن الأب أطلق على ابنته 3 رصاصات ودهسها بالسيارة، بسبب خروجها من المنزل دون إذنه، لمنح زميلاتها كتب مدرسية.
وأشارت مصادر محلية أن خلافا نشب بين الأب وابنته، بسبب رغبتها في الدراسة في مدرسة خاصة انتقلت اليها زميلاتها، ليحسم والدها الخلاف لصالحه بمنعها من المدرسة والبقاء في المنزل.
ويوم الواقعة خرجت الفتاة من منزلها لتمنح زميلاتها كتب مدرسية، لكن بعد أن علم والدها بخروجها من المنزل دهسها بسيارته وأطلق عليها رصاصات أمام والدتها.
وألقت الشرطة القبض على المتهم، للتحقيق معه حول الحادثة، كما وجه مدير شرطة العاصمة الخرطوم عيسى آدم، بفتح تحقيق عاجل بشأن قضية مقتل التلميذة.