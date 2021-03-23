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صورة.. أب يقتل ابنته رميًا بالرصاص بسبب الدراسة!

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صورة.. أب يقتل ابنته رميًا بالرصاص بسبب الدراسة!

الخرطوم (صدى):
شهدت إحدى المدن بالسودان واقعة مروعة، إذ أقدم أب على قتل ابنته ذات الـ 13 عامًا رميًا بالرصاص، بدم بارد.

وكشف شهود عيان أن الأب أطلق على ابنته 3 رصاصات ودهسها بالسيارة، بسبب خروجها من المنزل دون إذنه، لمنح زميلاتها كتب مدرسية.

وأشارت مصادر محلية أن خلافا نشب بين الأب وابنته، بسبب رغبتها في الدراسة في مدرسة خاصة انتقلت اليها زميلاتها، ليحسم والدها الخلاف لصالحه بمنعها من المدرسة والبقاء في المنزل.

ويوم الواقعة خرجت الفتاة من منزلها لتمنح زميلاتها كتب مدرسية، لكن بعد أن علم والدها بخروجها من المنزل دهسها بسيارته وأطلق عليها رصاصات أمام والدتها.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، للتحقيق معه حول الحادثة، كما وجه مدير شرطة العاصمة الخرطوم عيسى آدم، بفتح تحقيق عاجل بشأن قضية مقتل التلميذة.

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قتل
السودان

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
درجات التمثيل لدرجة الثقل العددية غير حقيقية في وحدات العناصر إلا في حالتين محددتين معا على الأقل مثل تحديد العدد الذري وتحديد التكافؤ أو تمثيل تحديد درجة الثبات لكل حالة الأكسدة ممثلة لدرجة الارتباط ودرجة الثبات الممثلة للدرجة القياسية المغناطيسية التجريبية
د محمد ماجد بخش
القصة جميلة ويتوجب أن يعلمها الجميع
د محمد ماجد بخش
دعوني أخبركم عن الفترات الممثلة لحالات الأكسدة وعن حالات الأكسدة الممثلة بالفترات الممثلة
ابو محمد 😎 ✍️
الموذي من الحيوانات ، يقتل .. وتجنب السم ..
د محمد ماجد بخش
وحدات الفراغ البنائية هي وحدات ثقالة عددية ممثلة مكافئة لثقل الذرات ولدرجة تمثيل ثقالة وحدة مجموعها

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