بعثة منتخب فلسطين تصل الرياض لمواجهة المنتخب السعودي (صور)

نواف السالم (صدى):
وصلت، مساء اليوم، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق استعدادًا للمواجهة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني السعودي يوم 30 مارس الجاري لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها الرياض سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم.
ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ببعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني وأن تخرج المباراة بالصورة المشرفة للمنتخبين.
يذكر أن المنتخب الوطني السعودي سيخوض مباراة ودية، بعد غدٍ الخميس، أمام شقيقه الكويتي على ملعب "مرسول بارك" بالرياض استعدادًا لمواجهة فلسطين التي ستقام على ذات الملعب.
ويحلّ منتخبنا الوطني في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، في حين تتصدر أوزبكستان المجموعة بـ 9 نقاط من 5 مباريات.