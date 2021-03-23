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بعثة منتخب فلسطين تصل الرياض لمواجهة المنتخب السعودي (صور)

Time منذ ساعة
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بعثة منتخب فلسطين تصل الرياض لمواجهة المنتخب السعودي (صور)

نواف السالم (صدى):
وصلت، مساء اليوم، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق استعدادًا للمواجهة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني السعودي يوم 30 مارس الجاري لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها الرياض سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم.

ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ببعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني وأن تخرج المباراة بالصورة المشرفة للمنتخبين.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي سيخوض مباراة ودية، بعد غدٍ الخميس، أمام شقيقه الكويتي على ملعب "مرسول بارك" بالرياض استعدادًا لمواجهة فلسطين التي ستقام على ذات الملعب.

ويحلّ منتخبنا الوطني في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، في حين تتصدر أوزبكستان المجموعة بـ 9 نقاط من 5 مباريات.

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المنتخب الفلسطيني

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
درجات التمثيل لدرجة الثقل العددية غير حقيقية في وحدات العناصر إلا في حالتين محددتين معا على الأقل مثل تحديد العدد الذري وتحديد التكافؤ أو تمثيل تحديد درجة الثبات لكل حالة الأكسدة ممثلة لدرجة الارتباط ودرجة الثبات الممثلة للدرجة القياسية المغناطيسية التجريبية
د محمد ماجد بخش
القصة جميلة ويتوجب أن يعلمها الجميع
د محمد ماجد بخش
دعوني أخبركم عن الفترات الممثلة لحالات الأكسدة وعن حالات الأكسدة الممثلة بالفترات الممثلة
ابو محمد 😎 ✍️
الموذي من الحيوانات ، يقتل .. وتجنب السم ..
د محمد ماجد بخش
وحدات الفراغ البنائية هي وحدات ثقالة عددية ممثلة مكافئة لثقل الذرات ولدرجة تمثيل ثقالة وحدة مجموعها

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