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التشهير بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

Time منذ 23 دقيقة
Views 1411
التشهير بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

عرعر (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بشركة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة عرعر بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم التقيد بالمدة النظامية المحددة للتخفيضات وعدم بيان مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.

وعرضت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

يشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

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عرعر
وزارة التجارة
المحكمة الجزائية
التشهير
شركة
مكافحة الغش التجاري

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي الغظيم .. .. مجرمه ..
جسار القحطاني
الله يصلح الشأن ولا يبلانا .. عيب عليك ي أبو بدر كان نفسي إنك قبلت الإعتذار مهما كان
سامر
يا شيخ انطم بس ، انت شفت المسلسل ولا تدري عنه أصلا .... الزبده عينتك اللي تهذري في مواقع التواصل والمغرب تتسدح تدور مسلسلات المبدع ناصر القصبي عندها مشكلة وتناقض عجيب خلك عند كلمتك مهو عاجبك انقلع ولا تطالع فيه ..
خالد
للمعلوميه للجميع الطريقي كان لاعب يد يذيء وقذر وتعرى كامل ولم تحدث بكل العالم ولا حتى من السكران وللعلم للجميع لان انتوا اغلبهم لم يعش ايام المنبوذ هذا وسجن وتم ايقافه 5 مرات ومضاربات ايام لعبه وو ومع ذلك من رجع للاعلام وهو اصلا مايعرف كلمتين صح على بعض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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