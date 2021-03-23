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الأخضر يواصل تدريباته في مرسول بارك استعداداً للقاء الكويت

Time منذ 57 دقيقة
Views 1646
الأخضر يواصل تدريباته في مرسول بارك استعداداً للقاء الكويت

طلال الغامدي (صدى):
واصل المنتخب تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وأدى لاعبو المنتخب حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين التمرير بعدها طبقت تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناروة على ثلثي مساحة الملعب.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته غداً، عند الساعة 30 : 6 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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الرياض
الكويت
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الأخضر
مرسول بارك

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي الغظيم .. .. مجرمه ..
جسار القحطاني
الله يصلح الشأن ولا يبلانا .. عيب عليك ي أبو بدر كان نفسي إنك قبلت الإعتذار مهما كان
سامر
يا شيخ انطم بس ، انت شفت المسلسل ولا تدري عنه أصلا .... الزبده عينتك اللي تهذري في مواقع التواصل والمغرب تتسدح تدور مسلسلات المبدع ناصر القصبي عندها مشكلة وتناقض عجيب خلك عند كلمتك مهو عاجبك انقلع ولا تطالع فيه ..
خالد
للمعلوميه للجميع الطريقي كان لاعب يد يذيء وقذر وتعرى كامل ولم تحدث بكل العالم ولا حتى من السكران وللعلم للجميع لان انتوا اغلبهم لم يعش ايام المنبوذ هذا وسجن وتم ايقافه 5 مرات ومضاربات ايام لعبه وو ومع ذلك من رجع للاعلام وهو اصلا مايعرف كلمتين صح على بعض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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