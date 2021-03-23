الأخضر يواصل تدريباته في مرسول بارك استعداداً للقاء الكويت

طلال الغامدي (صدى):
واصل المنتخب تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.
وأدى لاعبو المنتخب حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين التمرير بعدها طبقت تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناروة على ثلثي مساحة الملعب.
وواصل المنتخب الوطني تدريباته غداً، عند الساعة 30 : 6 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.