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يوفنتوس يخطط لإقالة الإيطالي بيرلو

Time منذ ساعة
Views 1504
يوفنتوس يخطط لإقالة الإيطالي بيرلو

وكالات (صدى):
تخطط إدارة نادي يوفنتوس لإقالة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن إدارة اليوفي تدرس إقالة بيرلو من تدريب الفريق بعد موسم قد ينتهي بدون تحقيق ألقاب، سوى السوبر الإيطالي في يناير الماضي.

وأوضحت أن يوفنتوس يسعى الآن لاحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن في حال عدم حدوث ذلك، ستكون العواقب وخيمة، مشيرة إلى أن تأهل السيدة العجوز إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، لن ينقذ بيرلو من الاحتفاظ بمنصبه، وأن الاجتماع المُنتظر بين بيرلو ورئيس النادي سوف يُحدد كل شيء.

وحددت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية البدلاء المحتملين لبيرلو في يوفنتوس وهم جيان جاسبريني "مدرب أتالانتا"، سباليتي "مدرب إنتر ميلان وروما السابق" وسيميوني إنزاجي "مدرب لاتسيو".

كما أوضحت أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، لا يزال في الحسابات بشأن التعاقد معه، لكن علاقته السيئة مع نائب الرئيس والمدير الرياضي، قد تعيق عودته مجددًا لفريق السيدة العجوز.

Time واتساب
يوفنتوس
السوبر الإيطالي
أندريا بيرلو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون .. ايش الغريب ..!!!؟
جاسم
تلقاها من عبدة الشيطان
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل حبل عشماوي يمسج رقبته العفنة الخسيسه ..
خالد
شكلها بتشتغل رقاصه
ع. س. ع
ما كل ما يتمناه الفقر يدركة الآسيوية لها زعيماً شامخاً وليس فقرا مدقعا بطولتة الخرقو

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