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الوحدة يتعاقد مع مدرب الهلال السابق

Time منذ ساعة
Views 2115
الوحدة يتعاقد مع مدرب الهلال السابق

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الوحدة اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس، لتولي منصب المدير الفني للفريق.

كان مجلس إدارة نادي الوحدة قرر إقالة الأردني محمود الحديد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الكبيرة أمام العين بنتيجة 0/4 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه الخسارة احتل الوحدة المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة تضعه ضمن الأندية المهددة بالهبوط.

وقد درب دونيس فريق الهلال في مارس 2015 حتى مايو 2016 وخلال هذه الفترة تمكن من الفوز في 8 مباريات وخسر في مباراة وتعادل في أخرى وقاد المدرب اليوناني الهلال للفوز بلقب كأس خادم الحرمين، ثم توج بالسوبر .

Time واتساب
الوحدة
جورجوس دونيس

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون .. ايش الغريب ..!!!؟
جاسم
تلقاها من عبدة الشيطان
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل حبل عشماوي يمسج رقبته العفنة الخسيسه ..
خالد
شكلها بتشتغل رقاصه
ع. س. ع
ما كل ما يتمناه الفقر يدركة الآسيوية لها زعيماً شامخاً وليس فقرا مدقعا بطولتة الخرقو

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