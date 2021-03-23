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الصحة تكشف عن شرط استخدام "روفيناك" بعد الحصول على لقاح كورونا 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1506
الصحة تكشف عن شرط استخدام "روفيناك" بعد الحصول على لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن شرط استخدام مسكن "روفيناك" بعد الحصول على لقاح كورونا، قائلة:"يمكن استخدام روفيناك المحتوي على ديكلوفيناك عند الحاجة الصحية ما لم يكن هناك مانع وبالجرعات المناسبة".

وكانت وزارة الصحة،أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 410 حالات مؤكدة.

كما دعت وزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم كما نصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

Time واتساب
وزارة الصحة
لقاح كورونا
مسكن روفيناك
ديكلوفيناك

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
كمان ابك هذا غلط وأثم من الجانب الديني والأنساني....؟ هاو از ...؟ يمكن بينها سلق عندها بزوره...دحونه حتموت جوع بسبب دلاخة البلديه... به موقف مؤثر شفته لكلبه بجده حدث من ثلاث سنين.... كنت بمخطط بعيد وما به غير كم استراحه وكان بوه اربع كلاب بزوره عند مبنى تحت الانشاء... ولما قررب المغرب جت امهن المسكينه جايبه اكل لعيالها..... ومن هرولتها كأنها فرحه بما جابت... وش طلع.....؟ المسكينه جايبه شبر جلد شاة وهذا الي قدرت عليه طول اليوم.... اين الرحمه...؟
Nor
الدرباويه دايم تكره وتنتقد ناصر القصبي ... من جد عندنا درباوي في الحاره نفس كلامك بالضبط هسا تخيل درباوي فاسد منحل ينتقد فنان يخدم المجتمع ؟؟
Nor
السلق عينتك قطع الله ذا الوجه
عبدالله سليم فرج ابوحليمه
لايوجد
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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