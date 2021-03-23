الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن يضحي بحياته لإنقاذ والد صديقه من الغرق

Time منذ ساعة
Views 1923
Comment 3
مواطن يضحي بحياته لإنقاذ والد صديقه من الغرق

مكة المكرمة (صدى):
سجل مواطن يدعى علي عمر البطاشي قصة بطولة لنهاية حياته، مليئة بالفداء والتضحية في وادي قنونا في مكة ، بعدما أنقذ والد صديقه من الغرق

وروى أحد الأهالي التفاصيل بوادي قنونا وتحديداً بمركز أحد بني زيد شرق محافظة القنفذة قائلا أن والد صديق علي السبعيني، كان يحاول فتح أحد العقوم الترابية التي تحيط بأرضه الزراعية، التي امتلأت بالمياه نتيجة فتح سد وادي قنونا خلال الأسابيع الماضية، وحين فتح السد حفز المزارعين على سقاية أراضيهم، فالشاب "علي" ألقى بنفسه دون أي تردد لإنقاذ والد صديقه".

وأوضح أن الصديقان قاما بالنزول لإنقاذ الرجل كبير السن، بينما العقم الترابي بالأرض الزراعية تعرض للانهيار المفاجئ، مما أدى لسقوط الرجل السبعيني، في حين بقي الرجل ساعات على شجرة بانتظار نجدة ابنه وصديقه له.

وأضاف: "عندما شاهد الشاب (علي) استغاثة والد صديقه، هرع لإنقاذه، ولكنه سقط في حفرة عميقة من المياه، ومات غرقًا".

Time واتساب
القنفذة
الغرق
سد وادي قنونا

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
اللهم لا شماته كلهن شييييف 🤮🤢
قناة العربية
اه اليوم ع بعود في المكن الي انا بجلس فيه والقناة البيضاء بتضحك عليييييييييييييي
اسعد الدلخ
هذي موظه قديمه عند المصارنه... دحونه بجده بوه قراءة طشت البليله .. وببريده بوه قراءة صحن المطازيز..
اسعد الدلخ
الي يضييق الصدر تعليق المستشاره نجره ميركل حقت المانيا... الخبر نشر بالصفيحه من ساعه... تقول طلع بوه عندهم سلاله للفيروس اشد فتك وعدوى ...الخ هذا ما تنبأت به قبل عام... ألي مهب مصدز يبحث عن التعليقات بأسم الداهيه... اسعد الدلخ حاليا ..مالكم غير الله فإليه تجأرون
برنامج ديوانية
ترا إن الضيوف القنوات يتضاربون على مكان ذي القناة البيضاء وبعد انهم يصرخون على المكان الي هم جالسين فيه؟ يه

أخر الأخبار

داعية: ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان "كفر بالله"
داعية: ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان "كفر بالله"
Time منذ 7 دقائق Views 1201
مغنية مصرية تصفع رجل في وجهه
مغنية مصرية تصفع رجل في وجهه
Time منذ 28 دقيقة Views 504
باكستاني بغى يجيب العيد في صاحبه
باكستاني بغى يجيب العيد في صاحبه
Time منذ 29 دقيقة Views 416
ملعب يتحول الى بركة مياه
ملعب يتحول الى بركة مياه
Time منذ 30 دقيقة Views 346
شاهد.. عبدالرحمن المطيري يكشف سبب اختفاءه
شاهد.. عبدالرحمن المطيري يكشف سبب اختفاءه
Time منذ 32 دقيقة Views 210
إصابة عمر السومة في معسكر سوريا
إصابة عمر السومة في معسكر سوريا
Time منذ 48 دقيقة Views 1846
شاهد.. لحظة التخلص من كلاب ضالة ومسعورة في شوارع الرياض
شاهد.. لحظة التخلص من كلاب ضالة ومسعورة في شوارع الرياض
Time منذ 49 دقيقة Views 2810
جمال عارف: الاتحاد يحتاج لهذا العنصر ليكون منافس شرس
جمال عارف: الاتحاد يحتاج لهذا العنصر ليكون منافس شرس
Time منذ 50 دقيقة Views 1685
شاهد.. الزعاق يكشف عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة
شاهد.. الزعاق يكشف عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة
Time منذ ساعة Views 1662
الام نست ولدها !
الام نست ولدها !
Time منذ ساعة Views 1083