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شاهد.. الزعاق يكشف عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة

Time منذ ساعة
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شاهد.. الزعاق يكشف عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة

عادل الحربي (صدى):
كشف العالم الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة.

وقال خالد الزعاق في فيديو لقناة العربية:"من الطرق المتبعة عند العرب في معرفة الوقت اليومي والفصل الثانوي  الظل"، موضحا:"الظل له مسارات وأدوار تختلف يوميا وفصليا".

وأشار:"عن طريق الظل نعرف التوقيت النهائي والموسم الفصلي، فالعرب قسموا الظل النوعين ما قبل الزوال يسمى ظل وما بعد الزوال يسمي في".

وتابع:"أطول حالات الظل الزوالية تكون في الشتاء وأقصر حالات الظل الزوالية تكون في الصيف، في حال الاعتدال الربيعي والخريفي يكون فيها طول الظل معتدل".

Time واتساب
الدكتور خالد الزعاق
الظل
العرب
مواعيد الصلاة

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
اللهم لا شماته كلهن شييييف 🤮🤢
قناة العربية
اه اليوم ع بعود في المكن الي انا بجلس فيه والقناة البيضاء بتضحك عليييييييييييييي
اسعد الدلخ
هذي موظه قديمه عند المصارنه... دحونه بجده بوه قراءة طشت البليله .. وببريده بوه قراءة صحن المطازيز..
اسعد الدلخ
الي يضييق الصدر تعليق المستشاره نجره ميركل حقت المانيا... الخبر نشر بالصفيحه من ساعه... تقول طلع بوه عندهم سلاله للفيروس اشد فتك وعدوى ...الخ هذا ما تنبأت به قبل عام... ألي مهب مصدز يبحث عن التعليقات بأسم الداهيه... اسعد الدلخ حاليا ..مالكم غير الله فإليه تجأرون
برنامج ديوانية
ترا إن الضيوف القنوات يتضاربون على مكان ذي القناة البيضاء وبعد انهم يصرخون على المكان الي هم جالسين فيه؟ يه

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