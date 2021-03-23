شاهد.. الزعاق يكشف عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة

عادل الحربي (صدى):
كشف العالم الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة.
وقال خالد الزعاق في فيديو لقناة العربية:"من الطرق المتبعة عند العرب في معرفة الوقت اليومي والفصل الثانوي الظل"، موضحا:"الظل له مسارات وأدوار تختلف يوميا وفصليا".
وأشار:"عن طريق الظل نعرف التوقيت النهائي والموسم الفصلي، فالعرب قسموا الظل النوعين ما قبل الزوال يسمى ظل وما بعد الزوال يسمي في".
وتابع:"أطول حالات الظل الزوالية تكون في الشتاء وأقصر حالات الظل الزوالية تكون في الصيف، في حال الاعتدال الربيعي والخريفي يكون فيها طول الظل معتدل".