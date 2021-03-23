حقيقة ترشح محمد القاسم لرئاسة النصر 

طلال الغامدي (صدى):
كشف رئيس نادي التعاون السابق محمد القاسم، حقيقة ما تردد حول نيته الترشح، لتولي رئاسة نادي النصر، عقب قرار حل مجلس إدارة النادي برئاسة، صفوان السويكت وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس جديد.
وقال محمد القاسم:"صباح الخير للجميع، للتوضيح لا نية للترشح في أي نادٍ آخر في الوقت الحالي مع أن هذا شرف كبير، وأشكر الجميع على حسن الظن، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق".
يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت يوم الأحد الماضي حل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل، بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.