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حقيقة ترشح محمد القاسم لرئاسة النصر 

Time منذ ساعة
Views 1908
حقيقة ترشح محمد القاسم لرئاسة النصر 

طلال الغامدي (صدى):
كشف رئيس نادي التعاون السابق محمد القاسم، حقيقة ما تردد حول نيته الترشح، لتولي رئاسة نادي النصر، عقب قرار حل مجلس إدارة النادي برئاسة، صفوان السويكت وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس جديد.

وقال محمد القاسم:"صباح الخير للجميع، للتوضيح لا نية للترشح في أي نادٍ آخر في الوقت الحالي مع أن هذا شرف كبير، وأشكر الجميع على حسن الظن، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق".

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت يوم الأحد الماضي حل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل، بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

Time واتساب
نادي النصر
محمد القاسم
صفوان السويكت
الدكتور عبدالله الدخيل

أحدث التعليقات

ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
........إمرأة .....^^

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