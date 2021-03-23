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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع استمرار العواصف الترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، في حين يتوقع استمرار الارتفاع لدرجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 43 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر،جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الأربعاء
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الطقس

أحدث التعليقات

ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
........إمرأة .....^^

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