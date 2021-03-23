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مشاجرة عنيفة تنتهي بإصابة مواطن بجروح قطعية 

Time منذ ساعة
Views 2029
مشاجرة عنيفة تنتهي بإصابة مواطن بجروح قطعية 

خالد الظفيري (صدى):
نشبت مشاجرة عنيفة بين مواطن وشخص آخر يحمل الجنسية الكويتية في منطقة النعيم، مما أدت إلى إصابتهما، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم.

 

وفي التفاصيل، ورد بلاغا  لدوريات الأمن يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة في منطقة النعيم، وعلى الفور باشر  رجال الأمن موقع الحادث،  فعثروا على مواطن كويتي وآخر سعودي تعرضا لإصابات بالغة وجروح قطعية، وفقا للزميلة "الراي" الكويتية.

 

ويشار إلى أن المسؤول عن الاعتداء شخص معروف لدى أحد المصابين، وتم تحديد بياناته وسُجلت ضده قضية اعتداء وضرب لضبطه وإحضاره، وكشف عن هوية الأشخاص المتورطين معه في عملية الاعتداء.

Time واتساب
الكويت
مشاجرة عنيفة
منطقة النعيم

أحدث التعليقات

ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو يزيد
يبون يا خذونه اومن حجرك يا ع.س.ع,,,وانتظر الايام جايه,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
........إمرأة .....^^

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