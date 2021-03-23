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المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهمين بالإرهاب

Time منذ 47 دقيقة
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المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهمين بالإرهاب

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / محمد بن صالح محمد العسيمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1077250064) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد ، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / علي بن صالح سالم الصيعري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1060652383) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ .

وتأمل المحكمة الجزائية من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد ، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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محكمة الاستئناف الجزائية
الدعوى المقامة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ، وبعدين ..؟
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا فضيلة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
دافع الله عنا ماكان اعظم ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
دافع الله عنا ماكان اعظم ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ع. س. ع
ما يهمنا كلامك،،، مؤسس نادي الهلال،،، الشيخ عبدالرحمن بن سعيد رحمة الله وهذا الصحيح ولا يهمنا اي كلام غير كذا،

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