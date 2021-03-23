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غرامات ضد مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

Time منذ 42 دقيقة
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غرامات ضد مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2147/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/07/06هـ الموافق 2021/02/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد اثنين من المخالفين.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المخالفين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات ووحدات الصناديق، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/09/14م إلى تاريخ 2018/12/17م.

وأوضحت اللجنة، أنه شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً وتضليلاً في شأن الورقة المالية للشركات والصناديق المشار إليها، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي: الأول: غرامة مالية قدرها (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته، الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (16,631.17) ستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللة.

وتشمل العقوبات على المخالف الثاني: غرامة مالية قدرها (260,000) مائتان وستون ألف ريال، دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (47,683.29) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة.

 

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مخالفات
السوق المالية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ، وبعدين ..؟
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا فضيلة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
دافع الله عنا ماكان اعظم ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
دافع الله عنا ماكان اعظم ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ع. س. ع
ما يهمنا كلامك،،، مؤسس نادي الهلال،،، الشيخ عبدالرحمن بن سعيد رحمة الله وهذا الصحيح ولا يهمنا اي كلام غير كذا،

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