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أمر ملكي لإزالة معوقات مشروع "مسار" بمكة المكرمة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1546
أمر ملكي لإزالة معوقات مشروع "مسار" بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أمر ملكي بالموافقة على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبد العزيز " مسار " بمكة المكرمة ، وذلك لمصلحة شركة أم القرى .

وجاء الأمر الملكي الكريم بعد ما تم رفعه من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة والجهات المعنية .

الجدير بالذكر أن الصكوك الشاملة أحد الأدوات التنظيمية لمعالجة مشكلات تطوير العشوائيات في مكة المكرمة ، حيث أن مشروع " مسار " أحد المشاريع الهامة لعلاج العشوائيات بمكة المكرمة .

 

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أمر ملكي
مشروع مسار

أحدث التعليقات

نجاة محمد
شكرا لماليزيا و ما قصرتم صاحيين للمهربين
نجاة محمد
الف سلامة و ما تشوف شر
د محمد ماجد بخش
وبعد كل هذا الغضب العربي والاشتياط هل يبقون لنا على الحمص وورق العنب كي نحتفل ونحتفي بمنشأه العربي بدلا من ينسبوه مع الأرض المنهوبة إليهم
د محمد ماجد بخش
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب العربي، الذي كلله الناشط الأميركي من أصول لبنانية جيمس زغبي بالرد مغردا: "اللعنة يا رايتشل راي. هذه إبادة ثقافية. هذه ليست مأكولات إسرائيلية، بل عربية لبنانية، فلسطينية، سورية، أردنية". وأضاف زغبي: "أولا يأخذ الإسرائيليون الأرض ويطهرونها من العرب عرقيا، والآن يأخذون الأكل والثقافة وينسبونها إليهم أيضا". ويختم زغبي تغريدته بالقول: "يا للعار!".
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل

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