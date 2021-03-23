الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف أمنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

Time منذ 37 دقيقة
Views 1509
وظائف أمنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية بالرياض ، وذلك بمسمى " موظف أمن " .

وأبانت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الشروط على النحو التالي :

1- شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنة في العمليات الأمنية .

2- أن يكون المتقدم لائق طبياً .

3- العمل بنظام الورديات .

وحول موعد التقديم ، أكدت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 10 / 8 / 1442 هـ الموافق 23 / 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

Time واتساب
جامعة الملك سعود
وظائف
الرياض

أحدث التعليقات

نجاة محمد
شكرا لماليزيا و ما قصرتم صاحيين للمهربين
نجاة محمد
الف سلامة و ما تشوف شر
د محمد ماجد بخش
وبعد كل هذا الغضب العربي والاشتياط هل يبقون لنا على الحمص وورق العنب كي نحتفل ونحتفي بمنشأه العربي بدلا من ينسبوه مع الأرض المنهوبة إليهم
د محمد ماجد بخش
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب العربي، الذي كلله الناشط الأميركي من أصول لبنانية جيمس زغبي بالرد مغردا: "اللعنة يا رايتشل راي. هذه إبادة ثقافية. هذه ليست مأكولات إسرائيلية، بل عربية لبنانية، فلسطينية، سورية، أردنية". وأضاف زغبي: "أولا يأخذ الإسرائيليون الأرض ويطهرونها من العرب عرقيا، والآن يأخذون الأكل والثقافة وينسبونها إليهم أيضا". ويختم زغبي تغريدته بالقول: "يا للعار!".
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

شاب يغتصب ابنة عمه ويرمي جثتها في ترعة
شاب يغتصب ابنة عمه ويرمي جثتها في ترعة
Time منذ 7 دقائق Views 238
وزارة العدل: المحاكم عقدت 1.35 مليون جلسة عبر التقاضي الإلكتروني
وزارة العدل: المحاكم عقدت 1.35 مليون جلسة عبر التقاضي الإلكتروني
Time منذ 12 دقيقة Views 1276
أمر ملكي لإزالة معوقات مشروع "مسار" بمكة المكرمة
أمر ملكي لإزالة معوقات مشروع "مسار" بمكة المكرمة
Time منذ 17 دقيقة Views 1543
بالفيديو.. انهيار مدرج خلال تجمع رياضي وإصابة 80 شخص
بالفيديو.. انهيار مدرج خلال تجمع رياضي وإصابة 80 شخص
Time منذ 22 دقيقة Views 317
نصائح بتجنب السفر على طريق «جدة - الليث» غدًا بسبب الغبار
نصائح بتجنب السفر على طريق «جدة - الليث» غدًا بسبب الغبار
Time منذ 27 دقيقة Views 1439
ماليزيا تحبط أكبر كمية مخدرات تهرب في العالم متجة إلى المملكة
ماليزيا تحبط أكبر كمية مخدرات تهرب في العالم متجة إلى المملكة
Time منذ 32 دقيقة Views 1840
وظائف أمنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
وظائف أمنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
Time منذ 37 دقيقة Views 1509
بالفيديو.. "الأرصاد" تنبه بنشاط رياح وأتربة مثارة على مكة
بالفيديو.. "الأرصاد" تنبه بنشاط رياح وأتربة مثارة على مكة
Time منذ 41 دقيقة Views 1504
‏الاتحاد يطلب طاقم تحكيم أجنبي أمام الهلال
‏الاتحاد يطلب طاقم تحكيم أجنبي أمام الهلال
Time منذ 46 دقيقة Views 1705
الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق
Time منذ 51 دقيقة Views 1569