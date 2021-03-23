وظائف أمنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية بالرياض ، وذلك بمسمى " موظف أمن " .
وأبانت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الشروط على النحو التالي :
1- شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنة في العمليات الأمنية .
2- أن يكون المتقدم لائق طبياً .
3- العمل بنظام الورديات .
وحول موعد التقديم ، أكدت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 10 / 8 / 1442 هـ الموافق 23 / 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا