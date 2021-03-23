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وزارة العدل: المحاكم عقدت 1.35 مليون جلسة عبر التقاضي الإلكتروني

Time منذ 12 دقيقة
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وزارة العدل: المحاكم عقدت 1.35 مليون جلسة عبر التقاضي الإلكتروني

الرياض (صدى):
عقدت محاكم المملكة 1.2 مليون جلسة مرئية - عن بُعد - منذ إطلاق وزارة العدل لخدمة "التقاضي الإلكتروني" في مارس 2020، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.

وكشفت الوزارة عن أن الجلسات الكتابية الإلكترونية التي عُقدت - عن بعد - خلال نفس الفترة بلغت 150 ألف جلسة كتابية، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن بُعد 228 ألف قرار، وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإطلاق خدمة "التقاضي الإلكتروني" وإقرار دليلها الإجرائي، إذ تحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.

وتتضمن خدمة "التقاضي الإلكتروني" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.

ويتم عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الكتابي" الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

وأما النوع الآخر من الخدمة فهو "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

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وزارة العدل
محاكم المملكة
التحول الرقمي
التقاضي الإلكتروني

أحدث التعليقات

نجاة محمد
شكرا لماليزيا و ما قصرتم صاحيين للمهربين
نجاة محمد
الف سلامة و ما تشوف شر
د محمد ماجد بخش
وبعد كل هذا الغضب العربي والاشتياط هل يبقون لنا على الحمص وورق العنب كي نحتفل ونحتفي بمنشأه العربي بدلا من ينسبوه مع الأرض المنهوبة إليهم
د محمد ماجد بخش
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب العربي، الذي كلله الناشط الأميركي من أصول لبنانية جيمس زغبي بالرد مغردا: "اللعنة يا رايتشل راي. هذه إبادة ثقافية. هذه ليست مأكولات إسرائيلية، بل عربية لبنانية، فلسطينية، سورية، أردنية". وأضاف زغبي: "أولا يأخذ الإسرائيليون الأرض ويطهرونها من العرب عرقيا، والآن يأخذون الأكل والثقافة وينسبونها إليهم أيضا". ويختم زغبي تغريدته بالقول: "يا للعار!".
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل

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