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الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق

Time منذ 51 دقيقة
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الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 44 يوماً 347 مسجداً تم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء العاشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 5 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 5 حالات إصابة بها، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد أربع حالات اصابه بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران بمعدل إصابة بكل مسجد .

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

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وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

نجاة محمد
شكرا لماليزيا و ما قصرتم صاحيين للمهربين
نجاة محمد
الف سلامة و ما تشوف شر
د محمد ماجد بخش
وبعد كل هذا الغضب العربي والاشتياط هل يبقون لنا على الحمص وورق العنب كي نحتفل ونحتفي بمنشأه العربي بدلا من ينسبوه مع الأرض المنهوبة إليهم
د محمد ماجد بخش
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب العربي، الذي كلله الناشط الأميركي من أصول لبنانية جيمس زغبي بالرد مغردا: "اللعنة يا رايتشل راي. هذه إبادة ثقافية. هذه ليست مأكولات إسرائيلية، بل عربية لبنانية، فلسطينية، سورية، أردنية". وأضاف زغبي: "أولا يأخذ الإسرائيليون الأرض ويطهرونها من العرب عرقيا، والآن يأخذون الأكل والثقافة وينسبونها إليهم أيضا". ويختم زغبي تغريدته بالقول: "يا للعار!".
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل

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