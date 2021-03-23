‏«الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واشتمل مشروع نظام مكافحة التسول على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.
وعلى جانب آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.