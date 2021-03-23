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صورة قديمة عند خط النهاية لسباق دراجات هوائية بالجبيل
منذ ساعة
1246
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أحدث التعليقات
ابوبدر
اخرة الدعارة والخراب مشينة ووخيمة الله لا يبلانا
ابوبدر
اهيب هباه الله تخيلوا ٩٠٠الف شهريا . الله لا يبلانا . اللهم لا شماته ☹️ .
ابوبدر
كسعودي اولا واهلاوي ثانيا كنت اتمنى ان يكون عبدالله الحمدان بصحة تامة ولكن قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على كل حال. فرحنا ان بكون في منتخبنا رأس حربة ولكن اخوانه اللاعبين فيهم البركة ويرجع بالسلامة💚
د محمد ماجد بخش
مهم جدا أن أولئك الذين يتحدثون عن الجنون لا حظ لهم في نقيضه لأنهم فقدوا التمييز بين ما يتمنون أن يكون مفهوما أو مقبولا لدى عقولهم وما تعجز عقولهم عن فهمه فعلا
محمد الدوسري
من قالك شيك بدون رصيد يدخل صاحبه السجن ....أنا والعياذ بالله من كلمة أنا مشتكي في المحكمه على واحد شيك بدون رصيد وقف خدماته الشيخ وله خمس سنين ولا في ريال واحد علمآ بأن الرجل المدعى عليه متقاعد مدرس وينزله راتبه التقاعدي على البنك وين حقي حسبي الله ونعم الوكيل كل مارحت للشيخ قال تابع النت يقصد موقع المحكمه يعني كيف أخذ حقي بالقوة ولا كيف؟
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