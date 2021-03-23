الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن

Time منذ 30 دقيقة
Views 1668
Comment 1
بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن

واشنطن (صدى):
رحبت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة السعودية للحل في اليمن مؤكدة أنه حان الوقت لإنهاء الحرب هناك.

وأوضحت ‏الخارجية الأمريكية، أنه على الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخية، والإحساس بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات، مبدية ترحيبها بقبول الحكومة الشرعية اليمنية لمبادرة المملكة.

‏وقالت: "على كافة الأطراف في اليمن الالتزام بالمبادرة السعودية.. لا يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران"، مضيفة: " إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا يعني عدم فرض عقوبات".

Time واتساب
اليمن
الحوثيين
الخارجية الأمريكية
المبادرة السعودية

أحدث التعليقات

نبيل
ممتاز
اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂

أخر الأخبار

حقيقة ‏فيديو انفجار خط أنبوب المياه المغذي للرياض
حقيقة ‏فيديو انفجار خط أنبوب المياه المغذي للرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1197
الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
Time منذ 15 دقيقة Views 1271
"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال
"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال
Time منذ 19 دقيقة Views 1493
شاب يذبح خطيبته ويحرق جثتها بعد زواجها من آخر
شاب يذبح خطيبته ويحرق جثتها بعد زواجها من آخر
Time منذ 25 دقيقة Views 508
بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن
بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن
Time منذ 30 دقيقة Views 1668
آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"
آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"
Time منذ 35 دقيقة Views 1618
شركة بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 40 دقيقة Views 1665
"فلادن" يهدد إدارة الأهلي
"فلادن" يهدد إدارة الأهلي
Time منذ 44 دقيقة Views 1949
بالفيديو.. غضب فوز الفهد لاتهامها بالنفاق في قضية حلا الترك ووالدتها
بالفيديو.. غضب فوز الفهد لاتهامها بالنفاق في قضية حلا الترك ووالدتها
Time منذ 50 دقيقة Views 664
وصفة بسيطة من عصير الليمون لعلاج حب الشباب
وصفة بسيطة من عصير الليمون لعلاج حب الشباب
Time منذ ساعة Views 1457