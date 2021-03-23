بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن

واشنطن (صدى):
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة السعودية للحل في اليمن مؤكدة أنه حان الوقت لإنهاء الحرب هناك.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه على الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخية، والإحساس بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات، مبدية ترحيبها بقبول الحكومة الشرعية اليمنية لمبادرة المملكة.
وقالت: "على كافة الأطراف في اليمن الالتزام بالمبادرة السعودية.. لا يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران"، مضيفة: " إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا يعني عدم فرض عقوبات".