آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"

عادل الحربي (صدى):
كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، اليوم، عن آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضدها.
وذكرت أن ممثل الشركة حضر جلسة يوم أمس، الإثنين، أمام الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف المقدم من وزارة النقل على الحكم الابتدائي.
وأضافت أنه تم النطق بالحكم وجاء مضمونه قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض برقم 421182941 وتاريخ 18/04/1442هـ الموافق 03/12/2020.
يذكر أن الحكم الصادر من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض ينص على صرف النظر عن دعوى المدعية وزارة النقل وحكمت بإخلاء سبيل المدعى عليها "شركة الغاز والتصنيع الأهلية" محمولاً على أسبابه.