الأعداد السابقة للصحيفة

آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"

Time منذ 35 دقيقة
Views 1618
آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"

عادل الحربي (صدى):
كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، اليوم، عن آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضدها.

وذكرت أن ممثل الشركة حضر جلسة يوم أمس، الإثنين، أمام الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف المقدم من وزارة النقل على الحكم الابتدائي.

وأضافت أنه تم النطق بالحكم وجاء مضمونه قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض برقم 421182941 وتاريخ 18/04/1442هـ الموافق 03/12/2020.

يذكر أن الحكم الصادر من الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض ينص على صرف النظر عن دعوى المدعية وزارة النقل وحكمت بإخلاء سبيل المدعى عليها "شركة الغاز والتصنيع الأهلية" محمولاً على أسبابه.

Time واتساب
وزارة النقل
شركة غازكو

أحدث التعليقات

نبيل
ممتاز
اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂

أخر الأخبار

حقيقة ‏فيديو انفجار خط أنبوب المياه المغذي للرياض
حقيقة ‏فيديو انفجار خط أنبوب المياه المغذي للرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1188
الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
Time منذ 15 دقيقة Views 1270
"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال
"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال
Time منذ 19 دقيقة Views 1493
شاب يذبح خطيبته ويحرق جثتها بعد زواجها من آخر
شاب يذبح خطيبته ويحرق جثتها بعد زواجها من آخر
Time منذ 24 دقيقة Views 508
بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن
بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن
Time منذ 30 دقيقة Views 1663
آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"
آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"
Time منذ 35 دقيقة Views 1618
شركة بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 39 دقيقة Views 1665
"فلادن" يهدد إدارة الأهلي
"فلادن" يهدد إدارة الأهلي
Time منذ 44 دقيقة Views 1948
بالفيديو.. غضب فوز الفهد لاتهامها بالنفاق في قضية حلا الترك ووالدتها
بالفيديو.. غضب فوز الفهد لاتهامها بالنفاق في قضية حلا الترك ووالدتها
Time منذ 50 دقيقة Views 664
وصفة بسيطة من عصير الليمون لعلاج حب الشباب
وصفة بسيطة من عصير الليمون لعلاج حب الشباب
Time منذ ساعة Views 1457