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"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

Time منذ 19 دقيقة
Views 1490
"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعلیم عن تنظیم التسجیل في مرحلة ریاض الأطفال للعام الدراسي القادم 1443ھـ، حیث یبدأ التسجیل في نظام نور اعتباراً من يوم 25-8-1442هـ .

وأوضحت الوزارة أن التسجيل یستمر خلال العام الدراسي في كل مستوى وفق تواریخ المیلاد حيث یشمل المستوى الأول موالید1439/1/23ھـ حتى 1440/1/22ھـ، ویكون التسجیل في الروضات الأھلیة والعالمیة فقط.

ويشمل المستوى الثاني موالید ھـ22/1/1438 حتى مواليد ھـ23/1/1437 والمستوى الثالث،مواليد ھـ22/1/1439 حتى مواليد ھـ23/1/1438.

وحددت الوزارة أولویة القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومیة بالآتي أولویة القبول لمن یسجل أولاً من الأطفال السعودیین وغیر السعودیین من أم سعودیة، والأولویة في التسجیل بمرحلة ریاض الأطفال للمتقدمین للمستوى الثالث.

Time واتساب
وزارة التعليم
نظام نور
رياض الأطفال

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂
د محمد ماجد بخش
الإطار البنائي المرحلي هو لوحدة المجموع مع قياس وحدات الثقالة الفراغية في كل وحدة ودرجة مغناطيسية ممثلة لوحدات تمثيل درجة ثقل المركز

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