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مجلس الضمان الصحي تؤكد إلزامية تأمين أصحاب العمل على موظفيهم

Time منذ ساعتين
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مجلس الضمان الصحي تؤكد إلزامية تأمين أصحاب العمل على موظفيهم

بدر الحارثي (صدى):
أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل في القطاع الخاص مٌلزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة. وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات ، الأبناء الذكور حتى سن 25 و البنات الغير متزوجات و الغير عاملات ) ، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل ، وبينت أنه في حال الإنتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم إنتقاله إليه.

و أوضحت أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص فإن الأبناء مؤهلين للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج ، وأكدت أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.

ومن ناحيته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، مشيرًا إلى أن ذلك أحد أهم أهداف استراتيجية المجلس 2020 - 2024م.

وأشار القصبي إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها تسهيل التعاملات، وأوضح أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام يهدف إلى تمكين المستفيدين في الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية، مبينًا أنه اذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته، فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين. وأكد المتحدث الرسمي فتح جميع قنوات المجلس لتواصل المستفيدين عبر الإتصال المباشر أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق المجلس لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الإلتزام بتأمين أصحاب العمل على العاملين لديهم.

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مجلس الضمان الصحي
تأمين
أصحاب العمل

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂
د محمد ماجد بخش
الإطار البنائي المرحلي هو لوحدة المجموع مع قياس وحدات الثقالة الفراغية في كل وحدة ودرجة مغناطيسية ممثلة لوحدات تمثيل درجة ثقل المركز

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