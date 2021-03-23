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رئيس تويتر يبيع أول تغريده له بـ 2.9 مليون دولار

Time منذ ساعة
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رئيس تويتر يبيع أول تغريده له بـ 2.9 مليون دولار

وكالات (صدى):
أعلن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر الأمريكية أمس الاثنين بيعه لأول تغريده له على موقع شركته بمبلغ 2.9 مليون دولار.

وجاء ذلك كرمز غير قابل للاستبدال مقابل 1630.58 إيثر العملة الديجيتال – التى انتشرت مؤخرا مع البتكوين أشهر وأغلى عملة مشفرة فى العالم – ويعادل هذا السعر بالعملة الافتراضية حوالى 2.9 مليون دولار.

وعرض دورسي أول تغريدة له للبيع على أنها رمز لا يستبدل في 6 مارس الماضي وبحلول 9 مارس وصله أعلى عرض للشراء.

وشهدت تغريدة دورسي التي نشرها على حسابه في مارس 2006 وقال فيها "أسست منصة تويتر للتو" عروض بلغت 88.9 ألف دولارا فور نشرها برابط البيع.

وذكر دورسي أنه سيحول العائدات الناتجة من بيع تغريدته لعملة البتكوين، ثم سيتبرع بها للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أفريقيا.

Time واتساب
تويتر
بيتكوين
رئيس تويتر
دورسي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂
د محمد ماجد بخش
الإطار البنائي المرحلي هو لوحدة المجموع مع قياس وحدات الثقالة الفراغية في كل وحدة ودرجة مغناطيسية ممثلة لوحدات تمثيل درجة ثقل المركز

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