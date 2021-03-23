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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

Time منذ ساعة
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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق "جازان ومكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية"، "9" مخالفين لنظام البيئة، منهم "5" مواطنين، و"4" مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن "7" مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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مكة المكرمة
جازان
الأمن العام
الجهات الأمنية
الحطب المحلي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂
د محمد ماجد بخش
الإطار البنائي المرحلي هو لوحدة المجموع مع قياس وحدات الثقالة الفراغية في كل وحدة ودرجة مغناطيسية ممثلة لوحدات تمثيل درجة ثقل المركز

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