الأعداد السابقة للصحيفة

زيادة الطلب على العاملات المخالفات بنسبة 60% في المملكة

Time منذ ساعة
Views 1999
زيادة الطلب على العاملات المخالفات بنسبة 60% في المملكة

الرياض (صدى):
أكد أصحاب مكاتب استقدام زيادة الطلب على العاملات المخالفات بسيب عدم توفر العاملات النظاميات، بالاضافة إلى زيادة الطلب على العاملات لقرب شهر رمضان.

وأوضح أصحاب مكاتب الاستقدام، وفقا لـ"المدينة"، أن أسعار العاملات المخالفات تتراوح بين 2500 - 3000 ريال شهريًا، لافتا إلى أن إغلاق المطارات بسبب كورونا والكثير من الأنشطة وتأثر بعض الدول بكوارث طبيعية أدى إلى قلة توفر العاملات النظاميات.

وناشد أصحاب مكاتب الاستقدام إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين وعدم التعامل مع العاملات المخالفات، وتعاون السفارات الخاصة بالدول المصدرة للعاملات المنزليات مع الجهات الأمنية المختصة وذلك للحد من هذه المخالفات.

Time واتساب
مكاتب الاستقدام
العاملات المزليات

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂
د محمد ماجد بخش
الإطار البنائي المرحلي هو لوحدة المجموع مع قياس وحدات الثقالة الفراغية في كل وحدة ودرجة مغناطيسية ممثلة لوحدات تمثيل درجة ثقل المركز

أخر الأخبار

حقيقة ‏فيديو انفجار خط أنبوب المياه المغذي للرياض
حقيقة ‏فيديو انفجار خط أنبوب المياه المغذي للرياض
Time منذ 4 دقائق Views 1123
الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
Time منذ 14 دقيقة Views 1251
"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال
"التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال
Time منذ 18 دقيقة Views 1475
شاب يذبح خطيبته ويحرق جثتها بعد زواجها من آخر
شاب يذبح خطيبته ويحرق جثتها بعد زواجها من آخر
Time منذ 24 دقيقة Views 483
بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن
بالفيديو.. ‏الخارجية الأمريكية: حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن
Time منذ 29 دقيقة Views 1663
آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"
آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد شركة "غازكو"
Time منذ 34 دقيقة Views 1602
شركة بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 39 دقيقة Views 1652
"فلادن" يهدد إدارة الأهلي
"فلادن" يهدد إدارة الأهلي
Time منذ 43 دقيقة Views 1941
بالفيديو.. غضب فوز الفهد لاتهامها بالنفاق في قضية حلا الترك ووالدتها
بالفيديو.. غضب فوز الفهد لاتهامها بالنفاق في قضية حلا الترك ووالدتها
Time منذ 49 دقيقة Views 664
وصفة بسيطة من عصير الليمون لعلاج حب الشباب
وصفة بسيطة من عصير الليمون لعلاج حب الشباب
Time منذ ساعة Views 1457