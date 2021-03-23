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أبرز أهداف المركز الوطني للأرصاد في ذكرى تأسيسه

Time منذ ساعة
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أبرز أهداف المركز الوطني للأرصاد في ذكرى تأسيسه

الرياض (صدى):
يوافق اليوم ذكرى إنشاء المركز الوطني للأرصاد بقرار مجلس الوزراء ‏في الـ 23 من مارس 2019 م، والذي تتمثل رؤيته في التميز في خدمات الطقس والمناخ للمساهمة في تعزيز سلامة ورخاء المجتمع واستدامة البيئة.

وتتمثل رسالة المركز في تقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح والممتلكات والدعم للنمو الاقتصادي، بينما من بين أهدافه: توفير تنبؤات جوية عالية الجودة، توفير تحذيرات الأرصاد الجوية المبكرة، توسيع مجال خدمات الأرصاد الجوية المخصصة.

وتشمل الأهداف: دعم المرونة الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وتنظيم قطاع الأرصاد الجوية بفعالية، الحفاظ على أحدث القدرات الفنية والاعتمادات الدولية لتقديم خدمات عالية الجودة، وضمان مستوى عالٍ من الكفاءة والمعرفة للموارد البشرية العاملة في قطاع الأرصاد.

 

 

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الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الشرطه البريطانيه مروحه وكنها اباط الفلاطزه .. تروح من مسافه مترين
kkkk
سذوب
kkkk
سذوب
اسعد الدلخ
بالمصري يعني يجرب... بس سنه تجارب ×٣٦٥ يوم واذا باليوم ٤ شحطات ... الناتج يجربها ١٥٠٠ شحطه 😂😂😂
د محمد ماجد بخش
الإطار البنائي المرحلي هو لوحدة المجموع مع قياس وحدات الثقالة الفراغية في كل وحدة ودرجة مغناطيسية ممثلة لوحدات تمثيل درجة ثقل المركز

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