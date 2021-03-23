مستشار بايدن: الرئيس لن يعتذر لـ "بوتين" والأيام القادمة ستكون صعبة

واشنطن (صدى):
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عدم اعتذار الرئيس الأمريكي بايدن عن وصفه لـ " بايدن " بـ"القاتل " في تصريحاته الأخيرة .
وبالرغم من الغضب الروسي وتهديد علاقات الدولتين ، قال جيك سوليفان : الرئيس لم يخطئ، قائلا: "الرئيس سئل سؤالاً مباشرا وأعطى إجابة مباشرة أيضا .
وأضاف "سوليفان " : بايدن الذي أمضى 40 عاما في الخدمة العامة، سيمضي بأسلوبه هذا المباشر الذي اعتاد عليه ، معترفاً بأن الفترة القادمة ستكون العلاقة صعبة بين البلدين ، وفقاً لـ " الحدث " .
وكان " بايدن " قد وصف "بوتين " بـ " القاتل " في تصريحات له ما أشعل غضب الرئيس الروسي الذي قال بأن الناس تصف غيرها بما هي عليه .