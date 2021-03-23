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مستشار بايدن: الرئيس لن يعتذر لـ "بوتين" والأيام القادمة ستكون صعبة

Time منذ 47 دقيقة
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مستشار بايدن: الرئيس لن يعتذر لـ "بوتين" والأيام القادمة ستكون صعبة

واشنطن (صدى):
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عدم اعتذار الرئيس الأمريكي بايدن عن وصفه لـ " بايدن " بـ"القاتل " في تصريحاته الأخيرة .

وبالرغم من الغضب الروسي وتهديد علاقات الدولتين ، قال جيك سوليفان : الرئيس لم يخطئ، قائلا: "الرئيس سئل سؤالاً مباشرا وأعطى إجابة مباشرة أيضا .

وأضاف "سوليفان " : بايدن الذي أمضى 40 عاما في الخدمة العامة، سيمضي بأسلوبه هذا المباشر الذي اعتاد عليه ، معترفاً بأن الفترة القادمة ستكون العلاقة صعبة بين البلدين ، وفقاً لـ " الحدث " .

وكان " بايدن " قد وصف "بوتين " بـ " القاتل " في تصريحات له ما أشعل غضب الرئيس الروسي الذي قال بأن الناس تصف غيرها بما هي عليه .

 

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بوتين
بايدن
مستشار الأمن القومي الأمريكي

أحدث التعليقات

ام هتيف
مافيها اي شيء يدع للغضب هو عنده محور ويتكلم ويشرح ليش كل هذا التحامل على المذيع ..
شايفين كيف😒
تسكنين في جهنم يا الفاسقه...إلا والله هبلبك ابنو لكفوري خصوصا شعراتوا اللي خارجه من قميصو المفتوح وخلاك ماتقدر تصبري الين لليلة الدخله..... فدخلتي عليه مباشره....
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
ابوعبدالله .. ايااام ليتها تعود
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
باعكم اردوقان بسعر بخس
شايفين كيف😒
اذا معتزله وماخليتي عمليه بوجهك ماسويتيها اجل لو باقي تمثلين كان عملتي ايه...... تبحثين عن اي قضيه عشان تورين وجهك للناس......حتى لوتتكلمين بدون اي منطق....... عموما لاتنس تسحبين الحجاب وتعدلينه على راسك بعد نهاية المقطع شوفيه على أطراف شعرك

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