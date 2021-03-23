9 وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية "STC"، عن توفر 9 وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي نمو تقنية المعلومات (IT Growth Professional): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، هندسة، مالية) مع خبرة 5 سنوات في تطوير الأعمال أو الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بينما تحتاج إلى خبير تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Expert).
وذكرت أن المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، هندسة، تقنية معلومات) مع خبرة 8 سنوات في تطوير الأعمال أو الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، فيما هناك وظيفة مدير مبيعات - عدد 2 (Sales Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) مع خبرة 6 سنوات إدارة المبيعات أو إدارة الحسابات ويفضل في قطاع تقنية المعلومات أو الاتصالات.
وأضافت أنها تحتاج إلى مدير قسم تصميم محفظة الأعمال (Portfolio Design Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تقنية معلومات) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه بقطاع الاتصالات أو تقنية المعلومات، ومدير قسم تميز المنتجات (Product Excellence Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه بقطاع الاتصالات أو تقنية المعلومات.
وتشمل الوظائف مدير قسم قياس وبحوث تجربة العملاء (CEX Measurement & Research Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الأداء أو أتمتة مؤشرات الأداء أو إدارة البيانات، مدير قسم تصميم تجربة المنتجات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة البرامج أو إدارة المشاريع.
وتضم مدير قسم تصميم دورة حياة العملاء (Customer Lifecycle Design Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق) مع خبرة 5 سنوات في الصناعات الموجهة نحو المستهلك وبرامج ولاء العملاء.
وأشارت إلى أن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية، إجادة استخدام الحاسب الآلي، توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة، بينما المزايا: رواتب تنافسية، بدل سكن، بدل نقل، علاوة أداء سنوية، تأمين طبي للموظف وعائلته، التطوير الوظيفي، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .