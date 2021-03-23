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9 وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

Time منذ ساعة
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9 وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية "STC"، عن توفر 9 وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي نمو تقنية المعلومات (IT Growth Professional): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، هندسة، مالية) مع خبرة 5 سنوات في تطوير الأعمال أو الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بينما تحتاج إلى خبير تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Expert).

وذكرت أن المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، هندسة، تقنية معلومات) مع خبرة 8 سنوات في تطوير الأعمال أو الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، فيما هناك وظيفة مدير مبيعات - عدد 2 (Sales Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) مع خبرة 6 سنوات إدارة المبيعات أو إدارة الحسابات ويفضل في قطاع تقنية المعلومات أو الاتصالات.

وأضافت أنها تحتاج إلى مدير قسم تصميم محفظة الأعمال (Portfolio Design Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تقنية معلومات) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه بقطاع الاتصالات أو تقنية المعلومات، ومدير قسم تميز المنتجات (Product Excellence Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه بقطاع الاتصالات أو تقنية المعلومات.

وتشمل الوظائف مدير قسم قياس وبحوث تجربة العملاء (CEX Measurement & Research Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الأداء أو أتمتة مؤشرات الأداء أو إدارة البيانات، مدير قسم تصميم تجربة المنتجات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة البرامج أو إدارة المشاريع.

وتضم مدير قسم تصميم دورة حياة العملاء (Customer Lifecycle Design Section Manager): المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق) مع خبرة 5 سنوات في الصناعات الموجهة نحو المستهلك وبرامج ولاء العملاء.

وأشارت إلى أن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية، إجادة استخدام الحاسب الآلي، توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة، بينما المزايا: رواتب تنافسية، بدل سكن، بدل نقل، علاوة أداء سنوية، تأمين طبي للموظف وعائلته، التطوير الوظيفي، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

 

 

Time واتساب
وظائف
الاتصالات السعودية
الرياض

أحدث التعليقات

ام هتيف
مافيها اي شيء يدع للغضب هو عنده محور ويتكلم ويشرح ليش كل هذا التحامل على المذيع ..
شايفين كيف😒
تسكنين في جهنم يا الفاسقه...إلا والله هبلبك ابنو لكفوري خصوصا شعراتوا اللي خارجه من قميصو المفتوح وخلاك ماتقدر تصبري الين لليلة الدخله..... فدخلتي عليه مباشره....
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
ابوعبدالله .. ايااام ليتها تعود
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
باعكم اردوقان بسعر بخس
شايفين كيف😒
اذا معتزله وماخليتي عمليه بوجهك ماسويتيها اجل لو باقي تمثلين كان عملتي ايه...... تبحثين عن اي قضيه عشان تورين وجهك للناس......حتى لوتتكلمين بدون اي منطق....... عموما لاتنس تسحبين الحجاب وتعدلينه على راسك بعد نهاية المقطع شوفيه على أطراف شعرك

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