الأعداد السابقة للصحيفة

إلزام "شريطياً" بإعادة ثمن سيارة لمواطن بعد ثبوت وجود تلاعب في العداد

Time منذ 42 دقيقة
Views 1823
إلزام "شريطياً" بإعادة ثمن سيارة لمواطن بعد ثبوت وجود تلاعب في العداد

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة العامة بمدينة ينبع حكماً قضائياً يلزم "شريطي سيارات" بإعادة ثمن سيارة لمواطن، بعد ثبوت وجود تلاعب في عداد الممشى بتخفيض عدد الكيلو مترات التي قطعتها السيارة.

وذكرت مصادر أن القصة بدأت برفع مواطن دعوى قضائية، أوضح خلالها أنه اشترى سيارة بقيمة 30 ألف ريال، وتعطلت بعد استخدامه لها لفترة وجيزة، ليراجع ورش السيارات عدة مرات وتبين وجود تلاعب في عداد السير، وفقًا لـ "المدينة".

وأضافت أن المواطن استفسر عن الأمر عبر برنامج "موجز" الذي تشرف عليه إدارة المرور وتمت إفادته بأن المسافة التي قطعتها السيارة مختلفة عن المسجلة في العداد، ليستدعى الشريطي الذي أقر ببيع المركبة للمواطن لكنه زعم عدم علمه بوجود الخلل.

وتابعت أن المحكمة أصدرت حكماً تضمن إلزام الشريطي بدفع مبلغ (32130) ريالاً للمدعي شملت مبلغ السيارة وتكاليف نقل الملكية وقيمة فواتير الإصلاح وقطع الغيار التي قدمها المدعي، وإعادة السيارة المغشوشة إلى المدعى عليه.

 

Time واتساب
ينبع
المحكمة العامة في ينبع

أحدث التعليقات

عبدالله المدواي
اذا كان رب اهل البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص
abdul
اب احمق وبليد.
abdul
وكأنها تغيّبت عن العمل دون اذن مسبق ولمدة طويلة. والعلم عند الله، وياما نصحنا جريدتنا ان يتصلوا بالطرف الآخر -هنا المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة- لنسمع اقوالهم ودفاعهم عن تصرّفاتهم. اما السماع من طرف واحد ونشره دون محاولة اخذ اقوال المشتكى عليه فيها نوع من الاجحاف والميل نحو الشاكي وكأننا في صراع الطبقات، طبقة البلورتارية او الكادحين ضد البورجوازيين او المتملّكين على رؤوس الاموال ووسائل الإنتاج. وضربنا مثلا بقول العادل عمر الفاروق رضي الله عنه "...انظروا لمن فقأ عينه ، فقد يكون قد فُقئت عيناه..."
ابو عمار
ههههههههههههههه
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يفاجأ بضب مختبئ داخل مركبته ويطالبه بالخروج بطريقة طريفة
بالفيديو.. مواطن يفاجأ بضب مختبئ داخل مركبته ويطالبه بالخروج بطريقة طريفة
Time منذ 16 دقيقة Views 1464
بالفيديو.. زينب العسكري تعلق على الحكم بالسجن على والدة حلا الترك
بالفيديو.. زينب العسكري تعلق على الحكم بالسجن على والدة حلا الترك
Time منذ 21 دقيقة Views 426
غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1590
إلزام "شريطياً" بإعادة ثمن سيارة لمواطن بعد ثبوت وجود تلاعب في العداد
إلزام "شريطياً" بإعادة ثمن سيارة لمواطن بعد ثبوت وجود تلاعب في العداد
Time منذ 42 دقيقة Views 1823
رجل يعرض حياة ابنته للخطر بسبب صورة
رجل يعرض حياة ابنته للخطر بسبب صورة
Time منذ 46 دقيقة Views 676
خطأ تقني يقلب حياة ممرضة رأسًا على عقب
خطأ تقني يقلب حياة ممرضة رأسًا على عقب
Time منذ 56 دقيقة Views 3339
جدة عام 1403 هـ
جدة عام 1403 هـ
Time منذ ساعة Views 663
صور.. مصرع طفلة على يد كلب عائلتها الأليف!
صور.. مصرع طفلة على يد كلب عائلتها الأليف!
Time منذ ساعة Views 2404
بالفيديو.. قذائف الهاون تفتح باب رزق لأسرة سورية
بالفيديو.. قذائف الهاون تفتح باب رزق لأسرة سورية
Time منذ ساعة Views 2150
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1829