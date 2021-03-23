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خطأ تقني يقلب حياة ممرضة رأسًا على عقب

Time منذ 56 دقيقة
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خطأ تقني يقلب حياة ممرضة رأسًا على عقب

الرياض (صدى):
تفاجأت ممرضة كانت تعمل في الرياض بطي المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة لقيدها، وذلك بعد أن تم نقلها دون علمها لتعمل في مستشفى شرق جدة.

وأوضحت الممرضة أنها عملت في صحة الرياض لمدة 17 سنة، وبعدما طلبوا منها الذهاب لجدة بسبب نقل بياناتها "بالخطأ " إلى صحة جدة، حرصا منها على عدم توقف الترقيات والعلاوة السنوية، ذهبت إلى هناك.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق معها على العمل في أحد مستشفيات شرق جدة، لكنها عندما ذهبت وجدت التوجيه إلى مركز الجوبة والتابع لرابغ، وهو الأمر الذي لم يوافق ظروفها الخاصة والأسرية.

ولفتت إلى أنها طلبت تحويلها لأي مستشفى بجدة، إلا أنهم لم يستجيبوا لها، ولم تتم مراعاة ظروفها، وهو ما دعاها لرفع خطاب عدول في صحة جدة، بحسب الوطن.

وتقول الممرضة: " بعد أن قمت بطلب العدول تم نقلي إلى مستشفى أضم، ومن ثم إلى البدائع بالقصيم، كل هذه الإجراءات تمت دون علمي أو إشعاري بذلك، ومع ذلك تم طي قيدي علما بأن لدي رصيدا من الإجازات، وهو ما ينص على أن يؤخذ منه دون اللجوء إلى فصلي، وإيقاف راتبي ومصدر دخلي المرتبط بقرض سكني ".

Time واتساب
جدة
الرياض
ممرضة
المديرية العامة للشؤون الصحية

أحدث التعليقات

عبدالله المدواي
اذا كان رب اهل البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص
abdul
اب احمق وبليد.
abdul
وكأنها تغيّبت عن العمل دون اذن مسبق ولمدة طويلة. والعلم عند الله، وياما نصحنا جريدتنا ان يتصلوا بالطرف الآخر -هنا المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة- لنسمع اقوالهم ودفاعهم عن تصرّفاتهم. اما السماع من طرف واحد ونشره دون محاولة اخذ اقوال المشتكى عليه فيها نوع من الاجحاف والميل نحو الشاكي وكأننا في صراع الطبقات، طبقة البلورتارية او الكادحين ضد البورجوازيين او المتملّكين على رؤوس الاموال ووسائل الإنتاج. وضربنا مثلا بقول العادل عمر الفاروق رضي الله عنه "...انظروا لمن فقأ عينه ، فقد يكون قد فُقئت عيناه..."
ابو عمار
ههههههههههههههه
ابو عمار
طيب

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