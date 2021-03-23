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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

Time منذ ساعتين
Views 1984
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

Time واتساب
الطقس
منطقة المدينة المنورة
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

شايفين كيف😒
اذا معتزله وماخليتي عمليه بوجهك ماسويتيها اجل لو باقي تمثلين كان عملتي ايه...... تبحثين عن اي قضيه عشان تورين وجهك للناس......حتى لوتتكلمين بدون اي منطق....... عموما لاتنس تسحبين الحجاب وتعدلينه على راسك بعد نهاية المقطع شوفيه على أطراف شعرك
ميكانيكي حب
يالبى الايرانيات متى نطبع العلاقات ؟
7UP
شكرا على هذا الاثراء
سويلم الهزيمي
مقصرت
سويلم الهزيمي
ههههههههههههه العالمي عالمي والطاقيه طاقيه يحول الله يعينك على عقلك مضغوط من بطل الثلاثيه

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