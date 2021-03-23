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جدة عام 1403 هـ

Time منذ ساعة
Views 657
جدة عام 1403 هـ

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أحدث التعليقات

عبدالله المدواي
اذا كان رب اهل البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص
abdul
اب احمق وبليد.
abdul
وكأنها تغيّبت عن العمل دون اذن مسبق ولمدة طويلة. والعلم عند الله، وياما نصحنا جريدتنا ان يتصلوا بالطرف الآخر -هنا المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة- لنسمع اقوالهم ودفاعهم عن تصرّفاتهم. اما السماع من طرف واحد ونشره دون محاولة اخذ اقوال المشتكى عليه فيها نوع من الاجحاف والميل نحو الشاكي وكأننا في صراع الطبقات، طبقة البلورتارية او الكادحين ضد البورجوازيين او المتملّكين على رؤوس الاموال ووسائل الإنتاج. وضربنا مثلا بقول العادل عمر الفاروق رضي الله عنه "...انظروا لمن فقأ عينه ، فقد يكون قد فُقئت عيناه..."
ابو عمار
ههههههههههههههه
ابو عمار
طيب

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