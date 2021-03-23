الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
جدة عام 1403 هـ
منذ ساعة
657
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
عبدالله المدواي
اذا كان رب اهل البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص
abdul
اب احمق وبليد.
abdul
وكأنها تغيّبت عن العمل دون اذن مسبق ولمدة طويلة. والعلم عند الله، وياما نصحنا جريدتنا ان يتصلوا بالطرف الآخر -هنا المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة- لنسمع اقوالهم ودفاعهم عن تصرّفاتهم. اما السماع من طرف واحد ونشره دون محاولة اخذ اقوال المشتكى عليه فيها نوع من الاجحاف والميل نحو الشاكي وكأننا في صراع الطبقات، طبقة البلورتارية او الكادحين ضد البورجوازيين او المتملّكين على رؤوس الاموال ووسائل الإنتاج. وضربنا مثلا بقول العادل عمر الفاروق رضي الله عنه "...انظروا لمن فقأ عينه ، فقد يكون قد فُقئت عيناه..."
ابو عمار
ههههههههههههههه
ابو عمار
طيب
أخر الأخبار
بالفيديو.. مواطن يفاجأ بضب مختبئ داخل مركبته ويطالبه بالخروج بطريقة طريفة
منذ 16 دقيقة
1457
بالفيديو.. زينب العسكري تعلق على الحكم بالسجن على والدة حلا الترك
منذ 21 دقيقة
426
غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 36 دقيقة
1590
إلزام "شريطياً" بإعادة ثمن سيارة لمواطن بعد ثبوت وجود تلاعب في العداد
منذ 41 دقيقة
1821
رجل يعرض حياة ابنته للخطر بسبب صورة
منذ 46 دقيقة
676
خطأ تقني يقلب حياة ممرضة رأسًا على عقب
منذ 56 دقيقة
3325
جدة عام 1403 هـ
منذ ساعة
657
صور.. مصرع طفلة على يد كلب عائلتها الأليف!
منذ ساعة
2403
بالفيديو.. قذائف الهاون تفتح باب رزق لأسرة سورية
منذ ساعة
2146
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعتين
1829