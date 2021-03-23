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بالفيديو.. قذائف الهاون تفتح باب رزق لأسرة سورية

Time منذ 6 دقائق
Views 1220
بالفيديو.. قذائف الهاون تفتح باب رزق لأسرة سورية

دمشق (صدى):
وجدت عائلة سورية في تفكيك قذائف الهاون وبيع حديدها مصدرا للرزق، لتتحول أدوات القتل والإجرام التي كان يُقصف بها السوريين إلى باب للرزق.

وأوضح حسن جنيد 37 عاما، والذي يدير وأشقاؤه ساحة خردوات، أنه في العام 2016، وعلى وقع المعارك والغارات، فرّ من بلدة اللطامنة في شمال حماة وانتقل مع عائلته وأشقائه وعائلاتهم إلى معرة مصرين.

وقرر حسن جنيد، وهو أب لأربعة أطفال، استئناف عمله في بيع الخردوات من بقايا سيارات وألواح حديدية وخزانات مياه، وكل ما تقع يداه عليه من حديد، وهي تجارة اعتاد عليها.

وأشار إلى أنه في معرة مصرين وجد نوعا جديدا على لائحة البضائع، وهي "قذائف وذخائر" استخدمتها قوات النظام والفصائل المقاتلة خلال المعارك من دون أن تنفجر.

ويعمل جنيد وفريق عمله على تفكيك القذائف والذخائر واستخراج المواد المتفجرة منها في مكان سقوطها، قبل نقلها بشكل آمن إلى ساحة الخردة لبيعها.

Time واتساب
سوريا
الهاون

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كفو أبو ثامر،رجل أشهر من نار على علم،وشخص معروف،ولا يحتاج سيفي،للتعريف به..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باي باي
واضح*** وصريح***
الموضوع قوي ومن الصعب نسيانه.. أتوقع من قو الخرعة،بياخذ له أسبوع كامل يتحلم بها،ويتدربى،إلين مايرده اللا الشارع..
شيخين1
ياخي انت ماجبت غير اسمين لزعيمين وينن الباقي يعني مامات غير هلزعمين والباقي اكيد ضيعتهم صح دورهم ولا انت شغال على الاثنين بس ترى فية مليون زعيم بلله عليك بتجيب اخر كلماتهم والله معجزة بس صدقناك ياباحث عن كلام الزعماء

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