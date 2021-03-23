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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 33 دقيقة
Views 1469
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والاجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاط لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، الرياض مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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الطقس

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كفو أبو ثامر،رجل أشهر من نار على علم،وشخص معروف،ولا يحتاج سيفي،للتعريف به..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باي باي
واضح*** وصريح***
الموضوع قوي ومن الصعب نسيانه.. أتوقع من قو الخرعة،بياخذ له أسبوع كامل يتحلم بها،ويتدربى،إلين مايرده اللا الشارع..
شيخين1
ياخي انت ماجبت غير اسمين لزعيمين وينن الباقي يعني مامات غير هلزعمين والباقي اكيد ضيعتهم صح دورهم ولا انت شغال على الاثنين بس ترى فية مليون زعيم بلله عليك بتجيب اخر كلماتهم والله معجزة بس صدقناك ياباحث عن كلام الزعماء

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