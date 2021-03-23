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بالفيديو.. السند يوضح حكم مشاهدة أفلام الكرتون

Time منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. السند يوضح حكم مشاهدة أفلام الكرتون

علي القحطاني (صدى):
كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند، عن حكم مشاهدة أفلام الكرتون.

وقال السند خلال برنامج " يستفتونك ": " إذا كانت الأفلام الكرتونية للتعليم وزرع الأخلاق الفاضلة والأمور التي يجب أن يُربى عليها الطفل وتفيده فلا بأس بها حتى وإن اشتملت على تصاوير".

واستشهد السند بموقف النبي صلى الله عليه وسلم عندمت رأى مع عائشة لعبة حصان له جناحان وضحك، ولم ينكر وجود هذه الألعاب.

وأضاف: " ذلك يدل على أن الأطفال بحاجة لبعض الأمور مثل ذلك، لتعودهم على الأمور الحسنة في الكبر ".

وتابع: " بعض الأطفال متعلقين بالأفلام الكرتونية السيئة، لذلك فإن وجود البرامج النافعة للأطفال المسلمين شيء جيد".

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السند
أفلام الكرتون

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كفو أبو ثامر،رجل أشهر من نار على علم،وشخص معروف،ولا يحتاج سيفي،للتعريف به..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باي باي
واضح*** وصريح***
الموضوع قوي ومن الصعب نسيانه.. أتوقع من قو الخرعة،بياخذ له أسبوع كامل يتحلم بها،ويتدربى،إلين مايرده اللا الشارع..
شيخين1
ياخي انت ماجبت غير اسمين لزعيمين وينن الباقي يعني مامات غير هلزعمين والباقي اكيد ضيعتهم صح دورهم ولا انت شغال على الاثنين بس ترى فية مليون زعيم بلله عليك بتجيب اخر كلماتهم والله معجزة بس صدقناك ياباحث عن كلام الزعماء

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