الأعداد السابقة للصحيفة

"يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه".. أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت

Time منذ 10 دقائق
Views 1338
"يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه".. أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت

نايف السالم (صدى):
كشف الباحث في التاريخ الاجتماعي، منصور العساف، خلال برنامج "في الصورة" عن أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت.

وأوضح العساف أن آخر كلمة للرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، كانت: "أنا استريحت يا صاوي -طبيبه الخاص-"، موضحا أنه شعر بالأزمة وتم أخده مباشرة على المستشفى.

وقال العساف: " كان الطبيب الخاص لجمال عبدالناصر هو الحبيب الصاوي، وكان مشرفا على وضعه، وعندما قال الطبيب لجمال عبدالناصر: استريح فخامتك، فاستلقى جمال عبدالناصر، ولكن ما استلقى بالكامل، لأنه كان يسمع أخبار الساعة الخامسة، فلما سمع الأخبار استلقى، وقال: أنا استريحت يا صاوي".

وعن المعتصم بالله بن هارون الرشيد، قال العساف: " لم يكن للمعتصم حظًا من العلم من أبناء هارون الرشيد، وقال كلمة عجيبة وهي: اللهم إني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي..، ثم توفى ".

وأضاف: " هارون الرشيد يُنسب له إنه قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه "، مشيرا إلى أن المنتصر قال كلمة إنه قاتل والده رغبة في الانشقاق بينه وبين أخوه المعتز، فقد استمر بعد والده 6 شهور فقط، ثم قال لأمه على فراش الموت: " يا أمي عجلت أبي فعجلت خسرت الدنيا والآخرة ".

Time واتساب
برنامج في الصورة
منصور العساف

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه ننتظر تعليق صاحبك في امريكا على كلامك
ابو عمار
العلم عند الله سبحانه
ابو عمار
يبدو انها صاحبة خبره جنسيه
ابو عمار
يبدو ان هذا الدب اهبل
عقلاني
هههههههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

"يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه".. أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت
"يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه".. أبرز كلمات الزعماء على فراش الموت
Time منذ 10 دقائق Views 1338
"مؤمنة" غير متمسك بمنصبه في الأهلي
"مؤمنة" غير متمسك بمنصبه في الأهلي
Time منذ 32 دقيقة Views 1473
قيادي بتعليم صبيا يتورط في فساد مالي وتجاوزات صادمة
قيادي بتعليم صبيا يتورط في فساد مالي وتجاوزات صادمة
Time منذ 42 دقيقة Views 1955
للمرة الثانية..رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن أهل الجنة والنار
للمرة الثانية..رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن أهل الجنة والنار
Time منذ ساعة Views 771
تركي العجمة: "كل شيء في النصر راح ما بقى إلا حمدالله ومرسول بارك"
تركي العجمة: "كل شيء في النصر راح ما بقى إلا حمدالله ومرسول بارك"
Time منذ ساعة Views 1769
مساكن مزرية توفرها بريطانيا لطالبي اللجوء
مساكن مزرية توفرها بريطانيا لطالبي اللجوء
Time منذ ساعة Views 1677
شاهد..العساف: عبدالرحمن بن سعيد ليس مؤسس الهلال الحقيقي
شاهد..العساف: عبدالرحمن بن سعيد ليس مؤسس الهلال الحقيقي
Time منذ ساعة Views 2018
تكريم مدونة اشتهرت بالنصائح "الجنسية" يثير الجدل في تونس
تكريم مدونة اشتهرت بالنصائح "الجنسية" يثير الجدل في تونس
Time منذ ساعتين Views 960
ياسر القحطاني: " الرياضة ليست ضمن خططي "
ياسر القحطاني: " الرياضة ليست ضمن خططي "
Time منذ ساعتين Views 1870
شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"
شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"
Time منذ 3 ساعات Views 2080