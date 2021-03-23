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قيادي بتعليم صبيا يتورط في فساد مالي وتجاوزات صادمة

Time منذ 41 دقيقة
Views 1954
قيادي بتعليم صبيا يتورط في فساد مالي وتجاوزات صادمة

صبيا (صدى):
كشفت مصادر عن تورط قيادي في تعليم صبيا، في فساد مالي وتجاوزات تمثلت في استكمال إجراءات تقاعد أحد أقاربه المسجون في قضية مخدرات لأكثر من سنة.

واستغل القيادي سلطاته في تجاوز قوانين العمل والدولة لمصالح شخصية، في مخالفة صريحة للمادة ١٢ من لائحة انتهاء الخدمة المدنية.

وتمثلت التجاوزات المالية في تسلم مكافأة نسبة مدرسة نائية دون وجود فعلي في المدرسة، إضافة إلى إيقاف العمل على المشاريع المدرسية التي وجهت الوزارة باستكمالها بعد ترسيتها على المؤسسات المختصة.

كما أهدر ميزانية الإدارة بمبلغ يقارب ٩٠٠ ألف شهريًّا يُصرف على ما يقارب ١٣٦، ما بين قائده ووكيله ومشرفه.

Time واتساب
صبيا
التعليم
الفساد

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه ننتظر تعليق صاحبك في امريكا على كلامك
ابو عمار
العلم عند الله سبحانه
ابو عمار
يبدو انها صاحبة خبره جنسيه
ابو عمار
يبدو ان هذا الدب اهبل
عقلاني
هههههههههههههههههههههههههههه

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