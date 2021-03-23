تركي العجمة: "كل شيء في النصر راح ما بقى إلا حمدالله ومرسول بارك"

ماجد محمد (صدى):
سأل الإعلامى الرياضي تركي العجمة، ضيوف برنامجه " كورة روتانا " سؤالاً مثيرًا عن بقاء المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني في منصبه.
وقال العجمة في سؤاله: " حسين عبدالغني بيقعد ولا بيروح؟ "، ليرد الضيوف بأنهم لا يعلمون شيئاً عن هذا الموضوع.
وأضاف العجمة: " النصر راح، وفيتوريا وجوليانو وموسى والسويكت، والدخيل راح ورجع ويمكن يروح، القضية أعتقد كذا واضحة وفيها حاجتين مش واضحة بالنسبة لي، من هو العضو اللي تقدم بشكوى؟ ، وحسين قاعد ولا رايح؟ ".
وتابع: " واضح النصر كل اللي فيه راحوا ما بقى من النصر من بداية الموسم إلى الحين سوى حمدالله ومرسول بارك ".