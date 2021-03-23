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تركي العجمة: "كل شيء في النصر راح ما بقى إلا حمدالله ومرسول بارك"

Time منذ ساعة
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تركي العجمة: "كل شيء في النصر راح ما بقى إلا حمدالله ومرسول بارك"

ماجد محمد (صدى):
سأل الإعلامى الرياضي تركي العجمة، ضيوف برنامجه " كورة روتانا " سؤالاً مثيرًا عن بقاء المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني في منصبه.

وقال العجمة في سؤاله: " حسين عبدالغني بيقعد ولا بيروح؟ "، ليرد الضيوف بأنهم لا يعلمون شيئاً عن هذا الموضوع.

وأضاف العجمة: " النصر راح، وفيتوريا وجوليانو وموسى والسويكت، والدخيل راح ورجع ويمكن يروح، القضية أعتقد كذا واضحة وفيها حاجتين مش واضحة بالنسبة لي، من هو العضو اللي تقدم بشكوى؟ ، وحسين قاعد ولا رايح؟ ".

وتابع: " واضح النصر كل اللي فيه راحوا ما بقى من النصر من بداية الموسم إلى الحين سوى حمدالله ومرسول بارك ".

Time واتساب
النصر
تركي العجمي

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه ننتظر تعليق صاحبك في امريكا على كلامك
ابو عمار
العلم عند الله سبحانه
ابو عمار
يبدو انها صاحبة خبره جنسيه
ابو عمار
يبدو ان هذا الدب اهبل
عقلاني
هههههههههههههههههههههههههههه

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