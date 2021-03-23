مساكن مزرية توفرها بريطانيا لطالبي اللجوء

لندن (صدى):
تعتزم بريطانيا نقل الآلاف من طالبي اللجوء من الفنادق إلى مساكن مزرية بدون تقديم أي دعم مالي لهم.
وكشف تقرير أنه يتم إخطار الأطفال الصغار والنساء الحوامل قبل ساعات قليلة فقط من نقلهم في جميع أنحاء البلاد، ويتم تركهم في منازل قذرة.
وأفادت مؤسسات خيرية أن هناك تأخير في إعطاء البدل الأسبوعي البالغ نحو 40 جنيها إسترلينيا للفرد، مما يتركهم بلا نقود، ويدفعهم نحو بنوك الطعام.
وبدأت وزارة الداخلية الشهر الماضي عملية لتسريع نقل 9500 طالب لجوء يقيمون في الفنادق إلى أماكن إقامة أخرى، وحتى الآن تم نقل حوالي 2500 شخص.