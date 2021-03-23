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شاهد..العساف: عبدالرحمن بن سعيد ليس مؤسس الهلال الحقيقي

Time منذ 19 دقيقة
Views 1402
شاهد..العساف: عبدالرحمن بن سعيد ليس مؤسس الهلال الحقيقي

نواف السالم (صدى):
قال الباحث في التاريخ الاجتماعي، منصور العساف، إن المؤسس الحقيقي لنادي الهلال هو الأمير خالد بن سعود -رحمه الله- وأنه كانت بيديه زمام الأمور، لكن الشيخ عبدالرحمن بن سعيد كان المؤسس التنفيذي فقط.

وقال العساف خلال برنامج " في الصورة" : "نادي الهلال قد حقق جماهيريته برعاية الأمراء ورجالات الإعلام الهلاليين، فيما اعتمد على حضور الأمير عبدالرحمن بن سعود".

وعن نشأة نادي الشباب والرياض، أوضح العساف أنهما كانا نوادي موظفين لم تحظ بمثل هذا الدعم منذ بدايتها.

وأضاف: " بداية نادي الشباب عندما كان هناك عدد من الموظفين في الرياض في عهد الملك سعود وعندهم وقت فراغ طويل، فكونوا ملعب وبدأوا يلعبوا عليه بشكل خاص وبدأ نادي الموظفين ".

Time واتساب
نادي الهلال
الأمير خالد بن سعود

أحدث التعليقات

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ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
الاحساء 🌴🌴
انت لست أكثر من مكب الصرف الصحي 🌴
ع. س. ع
انا اشوف المريسل أو الصرامي مناسبين للترشيح الرجل المناسب في المكان المناسب
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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