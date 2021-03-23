تكريم مدونة اشتهرت بالنصائح "الجنسية" يثير الجدل في تونس

تونس (صدى):
استنكر التونسيون تكريم المدونة ”ليدي سمارا“ في معرض الكتاب بالعاصمة تونس، متسائلين حول الأسباب التي جعلت إدارة المعرض تكرمها.
واشتهرت ليدي سمارا في تونس بلباسها الجريء، وتقديمها نصائح حول اللباس والإثارة والجنس، ما تسبب في مهاجمة نشطاء للمسؤولين عن معرض الكتاب، متسائلين عن علاقة هذه المدونة بالكتاب.
وتساءلت الناشطة السياسية فاطمة المسدي: " هذه دكتورة؟ لا، أديبة؟ لا، شاعرة؟ لا، ناقدة؟ لا.. فيلسوفة؟ لا.. كاتبة ؟ لا ".
وأضافت: " صدقوني لا أعلم كيف سأخبركم عن محتوى صفحتها على انستغرام، لا يهمني ما تقوم به، لكن أن يتم تكريمها فهذا أمر محير".